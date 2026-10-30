L'ambassadeur français Didier Le Bret souligne le développement confiant et ouvert du Vietnam

De retour au Vietnam, l’ambassadeur de France, Didier Le Bret, souligne le dynamisme du pays et les perspectives prometteuses de coopération bilatérale. Des hautes technologies à la transition énergétique, en passant par l’éducation et la culture, les deux pays entendent approfondir leur partenariat stratégique.

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Le 30 octobre, à Hanoï, l’ambassadeur de France au Vietnam, Didier Le Bret, a tenu une rencontre avec la presse à l'occasion du début de son nouveau mandat, partageant des analyses approfondies sur le potentiel de développement du Vietnam ainsi que sur les orientations majeures de la coopération entre les deux pays pour la période à venir.

Photo : VNA/CVN

Exprimant ses impressions sur la dynamique vietnamienne, l'ambassadeur Didier Le Bret a souligné que la convivialité et la réactivité constituaient les deux traits les plus marquants du pays. Selon lui, lorsqu'une nation a confiance dans sa propre voie de développement, elle est capable de s'ouvrir largement au monde. Le Vietnam illustre parfaitement cet état d'esprit, tendant toujours la main à ses amis internationaux.

Revenant sur les réussites économiques du pays, le diplomate français a rappelé que depuis le début des réformes majeures, le produit intérieur brut est passé d'un niveau très modeste à environ 500 milliards de dollars, tout en réalisant une réduction impressionnante de la pauvreté. De retour au Vietnam après quinze ans, l'ambassadeur s'est dit émerveillé par la modernisation des infrastructures, citant l'essor de la mobilité électrique et le métro de Hanoï qui offre une qualité de service comparable à celle des grandes capitales européennes. Il a également salué la capacité du pays à concilier modernité et préservation du patrimoine culturel.

S'agissant des fondations de la relation bilatérale, l'ambassadeur a réaffirmé que l'éducation, la formation et la recherche scientifique formaient le socle le plus solide de cette amitié. Actuellement, environ 7.000 étudiants vietnamiens poursuivent leurs études en France. De plus, trois grands programmes universitaires conjoints ont déjà formé plus de 17.000 diplômés dans des secteurs stratégiques. La présence d'une communauté de 300.000 à 500.000 personnes d'origine vietnamienne en France constitue aussi un vivier exceptionnel de talents.

Pour l'avenir, l’ambassadeur a estimé que la coopération bilatérale évolue vers un partenariat renforcé fondé sur le principe de produire ensemble.

Les projets s'étendent aux nouvelles technologies, notamment avec les négociations sur un satellite d'observation de la Terre et le partenariat quantique entre entreprises des deux pays.

Dans le secteur des minéraux essentiels, la France et l'Union européenne proposent une collaboration équitable. Les grands groupes français renforcent aussi leur présence dans les transports écologiques et l'énergie propre, en soutenant la transition énergétique du Vietnam et en participant aux efforts d'adaptation au changement climatique.

Enfin, la préservation du patrimoine historique reste au cœur des échanges, illustrée par les études de rénovation du pont Long Biên et la programmation de 40 projets culturels majeurs sur quatre ans.

Saluant l'engagement du Vietnam au sein de la Francophonie, il a rappelé que la maîtrise du français offre aux jeunes de nouvelles perspectives économiques.

En conclusion, il a souligné que la France pouvait apprendre de l'esprit vietnamien, une philosophie où le progrès moderne s'accompagne toujours d'un profond respect pour l'histoire et les générations précédentes.

VNA/CVN