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Politique
Le président de l’Assemblée nationale du Laos attendu au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, accompagné de son épouse, effectuera une visite officielle au Vietnam du 2 au 5 novembre, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

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Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone. 
Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, accompagné de son épouse, effectuera une visite officielle au Vietnam du 2 au 5 novembre, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette visite se déroulera à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et de son épouse.

VNA/CVN

#Sonexay Siphandone #Assemblée nationale #Laos

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