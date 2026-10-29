Le président de l’Assemblée nationale du Laos attendu au Vietnam

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|Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone.
|Photo : VNA/CVN
Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, accompagné de son épouse, effectuera une visite officielle au Vietnam du 2 au 5 novembre, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
Cette visite se déroulera à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et de son épouse.
VNA/CVN