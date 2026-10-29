Le dirigeant Tô Lâm rencontre les députées de la XVIe législature

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a appelé les députées de la XVI e législature à renforcer leur contribution à l’élaboration des lois, au contrôle parlementaire et à la promotion de l’égalité des sexes, au service du développement national.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a rencontré le 29 octobre à Hanoï les députées de la XVIe législature de l’Assemblée nationale (AN).

Selon Nguyên Thi Thanh, vice-présidente de l’Assemblée nationale, 150 femmes siègent dans cette législature, soit 30% des élus. Parmi elles, 149 sont diplômées de l’enseignement supérieur.

Créé en 2008, le Groupe des députées favorise les échanges d’expériences et l’entraide. Pour cette législature, il entend renforcer les compétences législatives et de contrôle, développer la coopération parlementaire internationale et multiplier les actions en faveur de la population.

Les députées ont exprimé leur volonté de rester à l’écoute des citoyens, de mieux répondre à leurs attentes et de contribuer à des politiques concrètes en faveur d’un développement plus équitable et du progrès social.

Garantir l’égalité des sexes

Prenant la parole lors de cette rencontre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a salué les efforts et les contributions des générations de députées. Il a souligné que la XVIe législature avait une lourde responsabilité : concrétiser dans les textes législatifs la résolution du XIVe Congrès du Parti, réaliser les objectifs fixés pour 2030 et jeter les bases de la vision à l’horizon 2045.

Il a estimé que l’intelligence, les compétences et la détermination des femmes devaient être pleinement valorisées. L’égalité des sexes est un droit garanti par la Constitution et une exigence pour la qualité du développement. Garantir l’égalité des sexes est une responsabilité qui incombe à l’ensemble du système politique et de la société, et qui doit se traduire dans les politiques comme dans les activités quotidiennes de chaque organisme, organisation et individu.

Le dirigeant a appelé les députées à mettre leur détermination et leurs compétences au service de l’élaboration des lois et du perfectionnement du cadre institutionnel du développement national. Elles doivent participer dès les premières étapes à l’étude des politiques. Elles doivent également préserver leur intégrité, contribuer au contrôle du pouvoir et empêcher les intérêts particuliers ou les groupes d’intérêts d’influencer les politiques publiques.

Il leur a demandé de participer activement aux décisions économiques et sociales ainsi qu’aux décisions budgétaires, en veillant à une utilisation efficace des ressources et à l’amélioration des conditions de vie. Elles doivent notamment étudier attentivement et contribuer à l’adoption du plan de développement socio-économique et du budget pour 2027, en conciliant les objectifs de croissance avec l’efficacité de l’utilisation des ressources.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm a insisté sur la nécessité pour les députées de rester proches de la population, d’améliorer la qualité du contrôle parlementaire et de suivre avec persévérance le traitement des requêtes des électeurs.

Jouer un rôle moteur dans les études approfondies

Il a également appelé à promouvoir une égalité réelle entre les femmes et les hommes, à élargir les possibilités offertes aux femmes et à mieux reconnaître le travail de soin. Le partage des responsabilités avec les hommes et le développement des services de soutien doivent permettre aux femmes de disposer de davantage de temps pour étudier, travailler et se reposer.

Les comités du Parti, les organisations du Parti et leurs dirigeants doivent assumer leurs responsabilités dans la constitution, la formation et l’utilisation des effectifs féminins. Les députées expérimentées sont appelées à accompagner leurs successeures et à repérer les talents prometteurs sur le terrain.

Le dirigeant Tô Lâm a demandé de renforcer les compétences des députées, de renouveler les activités de leur groupe et d’améliorer l’efficacité de la diplomatie parlementaire. Les députées à plein temps doivent jouer un rôle moteur dans les études approfondies, l’examen des textes, l’évaluation critique des politiques et le contrôle de leur mise en œuvre. Elles doivent s’appuyer sur des enquêtes de terrain, des échanges avec les experts et les expériences locales pour proposer des solutions solides et assurer un suivi rigoureux des dossiers retenus.

Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, les députées doivent défendre activement les intérêts nationaux, contribuer au maintien d’un environnement pacifique et au rayonnement du pays, et promouvoir l’égalité des sexes ainsi que le rôle des femmes dans la paix et le développement.

VNA/CVN