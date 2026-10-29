Recherche et conseil stratégique : le Conseil théorique central confirme son rôle clé

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et de nombreux hauts dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État ont assisté jeudi matin 29 octobre à Hanoï à la cérémonie de commémoration du 30 e anniversaire du Conseil central de théorie (30 octobre).

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Photo : VNA/CVN

Étaient présents à cette cérémonie de commémoration l’ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh, ainsi que l’ancien président de la République, Truong Tân Sang, l’ancien permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti, Phan Diên,

Le membre du Politburo du XIIIe mandat et président du Conseil théorique central, Nguyên Xuân Thang, a fait savoir que depuis trois décennies, le Conseil théorique central remplit avec brio sa mission historique au cœur de l’édification idéologique et politique du Parti, tout en s’imposant comme un pilier de la recherche théorique.

Organe consultatif stratégique, le Conseil éclaire les choix du Parti sur les questions politico-théoriques fondamentales. Ses travaux fournissent les arguments scientifiques et les bases conceptuelles indispensables à la formulation, au perfectionnement et au développement des orientations, des lignes directrices et des politiques du Parti et de l’État

Le secrétaire général et président Tô Lâm a salué les réalisations et la contribution du Conseil théorique central au cours des 30 dernières années, soulignant que le résultat de chaque projet était le fruit d’un travail de recherche rigoureux et constant, témoignant du sens des responsabilités de chaque membre du Conseil envers le Parti et le peuple.

Nous tenons à rendre un hommage appuyé et reconnaissant au camarade Nguyên Duc Binh, premier président du Conseil, à feu le secrétaire général Nguyên Phu Trong, ancien président du Conseil, ainsi qu’aux générations successives de dirigeants, de membres, de scientifiques, d’experts et de cadres du Conseil, a-t-il dit lors de la cérémonie de célébration du trentenaire du Conseil à Hanoi.

Il a déclaré que le pays déploie activement les résolutions du XIVe Congrès national du Parti, avec pour ambition d’atteindre les objectifs de développement fixés pour 2030, 2045 et le siècle à venir. Dans cette perspective, il a exhorté le Conseil à appréhender, étudier et évaluer avec précision les fondements théoriques actuels, à en identifier les limites, et à assumer pleinement son rôle de recherche et de conseil pour s’attaquer de front à ces enjeux.

L’exigence ultime envers le Conseil est d’élever la capacité du Parti à appréhender les dynamiques fondamentales, à tracer de nouvelles orientations et à piloter le développement tant du Parti que de la nation. La réflexion doctrinale doit permettre au Parti d’ouvrir proactivement de nouveaux horizons de création, d’anticiper et d’identifier précocement les risques, tout en réunissant les conditions requises pour garantir le succès. Enfin, le conseil stratégique se doit de fournir des fondements scientifiques, solides et éprouvés, indispensables à la prise de décisions cruciales et à leur mise en œuvre opérationnelle, a-t-il indiqué.

Pour répondre à ces exigences, il a souligné la nécessité de réaffirmer et de rehausser le rôle central de premier plan du Conseil théorique central dans la recherche théorique, le bilan des réalités pratiques et le conseil stratégique pour le Parti, tout en anticipant et en identifiant de manière proactive les enjeux émergents.

Le Conseil doit suivre de près les évolutions nationales et mondiales, et sélectionner ses thèmes de recherche en fonction des impératifs de gouvernance et de développement. Face aux obstacles concrets du terrain, il s’agit d’identifier les problèmes à portée systémique, et de distinguer rigoureusement si leurs causes relèvent de la perception théorique, du cadre institutionnel ou de la mise en œuvre opérationnelle, afin de préconiser les correctifs appropriés.

Il a exhorté à mener à bien deux grands bilans, afin de franchir un nouveau cap dans le développement théorique et la vision stratégique du Parti. Le Conseil théorique central doit pleinement assumer son rôle de noyau théorique. En étroite collaboration avec les instances concernées, il lui revient d’évaluer objectivement les réalisations, d’identifier sans complaisance les lacunes et d’ouvrir la voie aux ajustements et développements futurs nécessaires.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a déclaré que tout au long de ce processus, il conviendra d’approfondir la doctrine fondamentale selon laquelle « le peuple est la racine », réaffirmant ainsi la place centrale des citoyens comme acteurs souverains de l’édification, du développement et de la défense de la Patrie.

Il a souligné la nécessité de concentrer les recherches sur les questions théoriques fondamentales ainsi que sur les défis nouveaux et urgents du pays et de l’époque. L’accent doit être mis sur l’approfondissement de la réflexion autour du socialisme, de son modèle et de la voie à suivre pour le Vietnam ainsi que l’analyse des liens entre l’économie de marché à orientation socialiste, l’État de droit socialiste et la démocratie socialiste, le tout sous la direction du Parti.

Face aux évolutions technologiques, il est primordial de redéfinir les rapports de production afin qu’ils correspondent pleinement aux nouvelles forces productives de haute qualité. Cet impératif exige notamment la mise en place de mécanismes stimulants pour libérer le potentiel de l’économie privée.

Désormais, la science, la technologie, l’innovation, la transition numérique et l’intelligence artificielle doivent s’imposer comme des exigences intrinsèques : elles constituent le point de départ et le moteur principal du développement national. Enfin, les chantiers de la transition verte et énergétique doivent impérativement être menés de front avec le développement du capital humain, le renforcement de l’autonomie nationale et la préservation des intérêts à long terme du pays.

Le développement doit tendre vers l’accomplissement de l’homme socialiste et l’amélioration du niveau de vie de la population. Il est nécessaire de clarifier le rôle de la culture, de la théorie et de la critique littéraire et artistique dans l’orientation de la création, le façonnement de la personnalité et le renforcement du soft power national. La croissance doit impérativement être conjuguée au progrès, à la justice sociale et à la protection de l’environnement, tout en associant le développement économique à la défense de la Patrie, et l’autonomie stratégique à l’intégration internationale.

Le dirigeant Tô Lâm a exigé une refonte des méthodes de recherche, la promotion de la démocratie ainsi qu’une audace scientifique, tout en maintenant une stricte intégrité académique. L’usage des données, du numérique et de l’intelligence artificielle doit s’accompagner d’une responsabilité accrue quant à la source des documents, leur exactitude et leur confidentialité.

La protection des fondements idéologiques du Parti doit aller de pair avec le développement théorique, en apportant des réponses aux préoccupations légitimes de la société et en réfutant les points de vue erronées ou hostiles. La force de conviction doit reposer sur des arguments scientifiques, des vérités historiques et des accomplissements concrets.

Lors de la cérémonie, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le secrétaire général et président Tô Lâm a remis l’Ordre de Hô Chi Minh au Conseil théorique central, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles et de ses mérites immenses au service de la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

VNA/CVN