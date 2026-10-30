Le Vietnam présente ses condoléances suite au décès de l’ancien PM japonais Fukuda Yasuo

Le Premier ministre Lê Minh Hung, au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, a adressé un message de condoléances à la famille de l’ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo, suite à son décès.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung, au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, a adressé un message de condoléances à la famille de l’ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo, suite à son décès.

Dans ce message, le chef du gouvernement vietnamien a exprimé ses plus sincères condoléances ainsi que sa profonde reconnaissance pour l’affection particulière que M. Fukuda portait au Vietnam et à son peuple, pour son précieux soutien, et pour sa contribution au Partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon.

VNA/CVN