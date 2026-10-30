icon search
mask
Politique
Le Vietnam présente ses condoléances suite au décès de l’ancien PM japonais Fukuda Yasuo

Le Premier ministre Lê Minh Hung, au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, a adressé un message de condoléances à la famille de l’ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo, suite à son décès.

>> Le PM Pham Minh Chinh reçoit l'ancien PM japonais Fukuda Yasuo

>> Le ministre vietnamien des AE reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Tochigi

>> L'ancien PM japonais Yasuo Fukuda est décédé à l'âge de 90 ans

L’ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo. 
Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung, au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, a adressé un message de condoléances à la famille de l’ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo, suite à son décès.

Dans ce message, le chef du gouvernement vietnamien a exprimé ses plus sincères condoléances ainsi que sa profonde reconnaissance pour l’affection particulière que M. Fukuda portait au Vietnam et à son peuple, pour son précieux soutien, et pour sa contribution au Partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon.

VNA/CVN

#Vietnam #Japon #relation #condoléance #décès #Fukuda Yasuo

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top