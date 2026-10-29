Un dirigeant lao souligne la valeur exceptionnelle des relations Vietnam - Laos

À l’approche du 65 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre), du 50 e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam - Laos (18 juillet) et de l’Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam - Laos, Laos - Vietnam 2027, Khamphan Pheuiyavong, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale de la propagande et de la formation du Parti populaire révolutionnaire lao, a souligné, dans une interview accordée aux médias le 28 octobre, la valeur exceptionnelle des relations entre les deux pays.

>> Le Vietnam et le Laos veulent concrétiser leurs engagements de haut niveau

>> Un nouvel élan pour la coopération agricole stratégique entre le Vietnam et le Laos

>> Le Vietnam et le Laos stimulent leur coopération agricole

Khamphan Pheuiyavong, a affirmé que les relations spéciales Laos - Vietnam constituaient un symbole éclatant de la solidarité internationaliste prolétarienne et un modèle rare de fidélité dans l’histoire des relations internationales. Elles représentent un patrimoine inestimable, qui continue de porter ses fruits et dont les générations futures doivent s’inspirer pour assurer sa pérennité dans la nouvelle période.

Selon lui, la proximité géographique et le destin commun des deux pays ont constitué des conditions objectives favorables à la formation d’une alliance de combat et d’une solidarité étroite. En s’entraidant et en s’appuyant l’un sur l’autre, les deux peuples ont édifié un rempart contre les agressions étrangères, lutté pour l’indépendance nationale et œuvré à une vie meilleure pour leurs populations.

Fondées par le Président Hô Chi Minh, le Président Kaysone Phomvihane et le Président Souphanouvong, ces relations se sont progressivement développées en une solidarité spéciale, une grande amitié et une coopération intégrale entre les deux nations. Les relations spéciales Laos - Vietnam n’ont cessé de se développer et ont remporté de nombreuses victoires éclatantes dans l’histoire des deux peuples.

Khamphan Pheuiyavong a rappelé les propos du Président Kaysone Phomvihane, selon lequel l’amitié et la solidarité entre les deux Partis et les deux peuples constituaient un modèle exceptionnel de relations internationales, fondé sur l’entraide fraternelle, le partage des difficultés et des épreuves, ainsi que sur la lutte et la victoire communes.

Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, Thongloun Sisoulith, a réaffirmé, au nom du Parti, de l’État et des différentes ethnies du Laos, la détermination de son pays à préserver et à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohégion stratégique entre les deux pays. Cet engagement vise notamment à honorer les sacrifices consentis par les générations précédentes et à apporter des bénéfices concrets aux populations des deux pays.

De son côté, Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance et accordait la priorité absolue à la préservation, au renforcement et au développement des relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre les deux pays, afin de les approfondir et de les rendre plus efficaces dans tous les domaines, dans l’intérêt des peuples des deux pays. Il a également souligné que les relations Vietnam - Laos constituaient un "patrimoine inestimable" que les générations actuelles et futures devaient préserver et cultiver.

Ces déclarations réaffirment la volonté commune des deux Partis, des deux États et des deux peuples de continuer à préserver et à approfondir cette relation historique, afin qu’elle porte davantage de fruits au bénéfice des deux nations.

VNA/CVN