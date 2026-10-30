Le dirigeant Tô Lâm reçoit l’envoyé spécial du président azerbaïdjanais

Le dirigeant Tô Lâm a reçu le 30 octobre à Hanoï l’envoyé spécial du président azerbaïdjanais Elchin Amirbayov, réaffirmant la volonté des deux pays d’approfondir leur partenariat stratégique.

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Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi du 30 octobre, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu Elchin Amirbayov, envoyé spécial du président de la République d’Azerbaïdjan, en visite de travail au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam souhaitait développer sans cesse son amitié traditionnelle et sa coopération multiforme avec l’Azerbaïdjan, dans l’intérêt du développement des deux pays ainsi que de la paix, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Félicitant l’Azerbaïdjan pour les importantes réalisations obtenues ces dernières années sous la direction du président Ilham Aliyev, le dirigeant Tô Lâm a souligné que l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique, à l’occasion de sa visite d’État en Azerbaïdjan en mai 2025, constituait un jalon historique. Cette décision a ouvert une nouvelle étape dans les relations bilatérales et témoigné de la volonté politique ainsi que de la vision commune des dirigeants des deux pays quant aux perspectives de coopération bilatérale.

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a appelé les deux parties à valoriser pleinement les fondements de leur amitié et de leur confiance mutuelle, à exploiter leurs potentiels et atouts complémentaires ainsi que les opportunités de coopération, et à mettre en œuvre efficacement les engagements et accords conclus.

De son côté, Elchin Amirbayov a exprimé son admiration pour le rythme de développement rapide et dynamique du Vietnam. Il s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien enregistrerait de nouvelles réalisations majeures dans son développement socio-économique et que la position et le prestige du pays sur la scène internationale continueraient de se renforcer.

L’envoyé spécial a affirmé que le président Ilham Aliyev, ainsi que les dirigeants et le peuple azerbaïdjanais, attachaient une grande importance à l’amitié traditionnelle de longue date entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan. Établies par le Président Hô Chi Minh et le dirigeant azerbaïdjanais Heydar Aliyev, ces relations ont été entretenues et consolidées par plusieurs générations de dirigeants et de citoyens des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Il a indiqué que le président Ilham Aliyev souhaitait maintenir des échanges et des contacts réguliers, sincères et empreints de confiance avec le dirigeant Tô Lâm, afin de discuter des orientations et des mesures visant à approfondir le partenariat stratégique Vietnam - Azerbaïdjan, dans l’intérêt des peuples des deux pays.

Il a également partagé l'avis du dirigeant vietnamien sur la nécessité de renforcer les échanges de délégations et les contacts ; de renouveler et d'améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération ; de valoriser le rôle des ministères, secteurs, localités, organismes et entreprises dans la concrétisation des engagements en programmes, plans et projets de coopération dans les domaines comme l'économie, le commerce et l'investissement, les énergies renouvelables, les transports, les sciences et technologies... ainsi que les échanges entre les peuples.

Les deux dirigeants ont enfin souligné les nombreuses similitudes entre les deux pays et leur volonté de poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, notamment l'Organisation des Nations unies, le Mouvement des non-alignés et la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).

Ils ont également affirmé leur engagement à contribuer activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans leurs régions respectives et dans le monde.

VNA/CVN