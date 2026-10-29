ADMM et ADMM+ : le Vietnam renforce ses échanges en matière de défense

À l’invitation du ministre philippin de la Défense, Gilberto Teodoro, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, participe à la 20 e Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM-20), à la 13 e Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN - Plus (ADMM+) et aux activités connexes, du 27 au 30 octobre à Cebu, aux Philippines.

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La participation de la délégation vietnamienne vise à réaffirmer le rôle actif et responsable du Vietnam au sein de l’ASEAN, notamment dans la coopération en matière de défense, tout en témoignant de son soutien aux Philippines, qui assurent la présidence de l’ASEAN en 2026.

Photo : VNA/CVN

Durant son séjour, le général Phan Van Giang a rencontré, le 28 octobre, le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, ainsi que les ministres de la Défense de l’Australie, du Japon et des Philippines.

Lors de sa rencontre avec Pete Hegseth, les deux parties ont échangé des informations et des souvenirs de guerre, contribuant aux efforts déployés par le Vietnam pour rechercher, collecter et identifier les restes des soldats morts au combat.

Le général Phan Van Giang a souhaité que les États-Unis poursuivent leur soutien aux projets de décontamination de l’aéroport de Bien Hoa et d’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées dans les régions touchées par l’agent orange. Il a également appelé à une coopération américaine pour permettre au Vietnam de dépolluer, d’ici à 2045, l’essentiel des zones contaminées par les mines et autres engins explosifs laissés par la guerre.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coopération en matière de défense, conformément à leurs besoins, capacités et intérêts respectifs, en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans le monde.

Le général Phan Van Giang a par ailleurs salué la présentation prévue d’équipements militaires américains modernes lors du 3e Salon international de la défense du Vietnam, du 10 au 13 décembre 2026 à Hanoï.

Lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre australien de la Défense, Richard Marles, le général Phan Van Giang a remercié l’Australie pour la mise à disposition d’un avion destiné à transporter le 8e hôpital de campagne de niveau 2 du Vietnam vers la Mission des Nations unies au Soudan du Sud.

Il a proposé de poursuivre la coopération dans les domaines de la recherche et du sauvetage, du règlement des séquelles de la guerre, ainsi que le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux. Il a également souhaité bénéficier de l’expertise australienne pour la recherche et la récupération des restes des soldats vietnamiens morts au combat.

Lors de sa rencontre avec le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi, les deux parties se sont félicitées du développement des relations bilatérales, conformément au partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Elles ont également souligné les progrès de la coopération entre l’ASEAN et le Japon en matière de défense.

Lors de sa rencontre avec le ministre philippin de la Défense, Gilberto Teodoro, le général Phan Van Giang a proposé de poursuivre la coopération dans les domaines de la logistique, de la sécurité maritime, de l’industrie de la défense, de la formation et de la cybersécurité…

Lors de ces rencontres, le général Phan Van Giang a également invité les hauts responsables de la défense des quatre pays et leurs entreprises du secteur à participer au 3e Salon international de la défense du Vietnam.

VNA/CVN