Réorganisation de la police vietnamienne : un renforcement des services au niveau communal

Le général de brigade Hoàng Anh Tuyên, chef adjoint de bureau et porte-parole du ministère de la Police, a déclaré mercredi 5 mars à la presse à Hanoï que les activités des unités de la Police dans les localités étaient stables et sans interruption.

>> Conclusion du Politburo et du Secrétariat sur la poursuite de rationalisation de l’appareil du système politique en 2025

>> Le plan de rationalisation de l'appareil d'État du Vietnam bien apprécié par les médias internationaux

>> Un tournant dans la rationalisation de la structure administrative

Photo : Vu Phuong/CVN

Les policiers communaux qualifiés gèrent désormais jusqu'à 35 procédures administratives, incluant la gestion de l'immigration, la délivrance et gestion des cartes d’identité, l'identification et l'authentification électroniques, la gestion des secteurs d'investissements commerciaux conditionnels à la sécurité et à l'ordre, ainsi que l’immatriculation et la gestion des véhicules routiers à moteur.

Les citoyens effectuent ainsi de nombreuses démarches administratives directement au niveau de la police communale : immatriculation des véhicules, délivrance et renouvellement des cartes d’identité pour les personnes âgées de 14 ans et plus, ainsi que pour celles de moins de 14 ans, fourniture des comptes d’identification électronique aux agences et organisations, et réception des demandes de renouvellement ou de réémission du permis de conduire.

Afin de continuer à améliorer la qualité et l'efficacité des services publics en ligne fournis par les forces de la police communale, le ministère de la Sécurité publique demande aux services concernés de simplifier davantage les processus et procédures administratifs, et d’améliorer les infrastructures techniques pour mieux servir la population.

Le général de brigade Hoàng Anh Tuyên a également souligné que la poursuite de la réorganisation et de la rationalisation des forces de police constituait une politique majeure du Politburo, du Parti et du gouvernement, mise en œuvre dans un délai relativement court. Jusqu’à présent, le ministère de la Sécurité publique a mené avec succès la rationalisation de sa structure organisationnelle, a-t-il affirmé.

Conformément au décret N°02 du 18 février 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025, le ministère de la Police a dissous 694 commissariats de police de niveau district et 5.916 équipes.

L'absence de forces de police au niveau du district a entraîné une redistribution des fonctions et des tâches, désormais réparties entre les forces de police provinciales et communales. Les enquêtes criminelles sont transférées à la police provinciale, qui devient la seule agence d'enquête au niveau local. La police communale se voit confier la responsabilité principale du traitement des procédures administratives.

Le ministère de la Police a renforcé la décentralisation vers la police communale, élaborant des documents, organisant des formations et fournissant les équipements nécessaires pour garantir que les forces de police communales servent au mieux la population, dans le respect de la loi, a souligné le général de brigade Hoàng Anh Tuyên.

VNA/CVN