Faire progresser le partenariat Vietnam – Singapour

Le 60ᵉ anniversaire de la Fête nationale de Singapour (9 août 1965 - 2025) a été célébré à Hanoï dans la soirée du 12 août.

Au nom du gouvernement et du peuple vietnamiens, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a adressé ses félicitations au gouvernement et au peuple singapouriens. Il a souligné que, 60 ans après son indépendance, Singapour demeure une source d’inspiration pour de nombreux pays et peuples dans la région et dans le monde, y compris le Vietnam. Singapour est un modèle de volonté de progrès, d’innovation, de valorisation des talents, d’ordre social et de gouvernance intelligente, guidée par des générations de dirigeants visionnaires.

Malgré les hauts et les bas de l’histoire régionale et mondiale, le gouvernement et le peuple singapouriens ont su bâtir un État moderne, devenu un centre économique et financier de premier plan en Asie et dans le monde, grâce à leur courage, leur foi et leur détermination.

Soulignant que les relations Vietnam – Singapour reposent avant tout sur les relations humaines, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a estimé qu’après plus d’un demi-siècle d’épreuves, les liens entre les deux pays sont désormais plus solides que jamais, représentant un atout précieux pour les deux peuples et un exemple de coopération réussie entre pays de la région.

Aujourd’hui, Singapour est un partenaire économique clé, le deuxième investisseur étranger direct au Vietnam, et un partenaire fiable, toujours aux côtés du Vietnam dans son processus de Renouveau, d’intégration et de développement. En particulier, les parcs industriels Vietnam – Singapour (VSIP), implantés dans plusieurs localités, sont un modèle de coopération gagnant-gagnant entre les gouvernements et les entreprises des deux pays.

Par ailleurs, les deux parties ont lancé le partenariat pour une économie verte et numérique ainsi qu’un cadre de connectivité économique bilatérale, axé sur des domaines d’avenir tels que la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la transition énergétique.

Des dizaines de milliers d’étudiants et de cadres vietnamiens ont été formés à Singapour ; des centaines de milliers de touristes voyagent chaque année entre les deux pays ; plus de 30.000 Vietnamiens vivent, travaillent ou étudient à Singapour.

En outre, les deux pays partagent des positions communes sur de nombreuses questions régionales et internationales, coopèrent étroitement dans les forums multilatéraux et œuvrent ensemble à une ASEAN solidaire, à une Asie stable et développée, ainsi qu’à un monde pacifique et prospère.

En mars 2025, le Vietnam et Singapour ont officiellement élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral. Cette décision, annoncée lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, à Singapour, marque une étape décisive dans l’approfondissement des relations bilatérales. Le partenariat stratégique intégral est le plus haut niveau de la diplomatie vietnamienne. Cette année est d’ailleurs symbolique, marquée par deux anniversaires majeurs : les 80 ans de la Fête nationale du Vietnam et les 60 ans de la Fête nationale de Singapour.

À cette occasion, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a réaffirmé la détermination du Vietnam à poursuivre la paix et la stabilité comme objectif, à promouvoir le dialogue et la coopération comme moyens, à considérer la région comme fondement, et à être prêt à avancer main dans la main avec Singapour et la communauté internationale.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, a rappelé les grandes étapes de développement de son pays au cours des 60 dernières années. Il a également réaffirmé l’engagement de renforcer continuellement le partenariat stratégique intégral entre Singapour et le Vietnam.

