Sa Pa vise à devenir un modèle de tourisme vert et intelligent

Le quartier de Sa Pa, situé dans la province montagneuse de Lào Cai (Nord) entend optimiser son potentiel et ses atouts afin de se transformer en une ville touristique verte, durable et intelligente, digne de son statut de cœur de la zone touristique nationale de Sa Pa et de destination de renommée internationale.

Photo : Tuân Khôi/VNA/CVN

Créé par la fusion de six quartiers intramuros de Sa Pa, le quartier de Sa Pa se trouve au cœur de la zone touristique nationale.

S’exprimant lors du premier Congrès du Parti du quartier pour la période 2025-2030, le 11 août, le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire de Lào Cai, Nguyên Huy Tuân, a souligné l’importance d’un développement touristique durable et intelligent, en harmonie avec la préservation et la promotion du patrimoine culturel traditionnel et des paysages naturels.

Il a également demandé à Sa Pa d’accélérer les réformes administratives, la mise en place d’une administration électronique et de systèmes urbains intelligents, en plaçant les résidents et les entreprises au cœur des services et en améliorant les interactions entre l’administration et les citoyens grâce aux plateformes numériques.

Le quartier s’est fixé des objectifs ambitieux, notamment augmenter les recettes budgétaires annuelles de l’État à 3,5 billions de dôngs (133,3 millions de dollars) d’ici 2030, augmenter le revenu par habitant à 150 millions de dôngs, accueillir 12,2 millions de visiteurs, générer plus de 57 billions de dôngs de revenus du tourisme et des services, et réduire le taux de pauvreté à 2,8%.

Située à plus de 1.500 m d’altitude, Sa Pa est souvent comparée à "la Suisse du Vietnam" pour son climat tempéré, ses paysages spectaculaires et son architecture aux accents européens. L’harmonie entre la beauté naturelle et l’identité culturelle des ethnies locales confère à Sa Pa un charme unique qui séduit particulièrement les touristes internationaux, notamment ceux d’Asie du Nord-Est.

Ces dernières années, les autorités ont donné la priorité aux investissements dans les infrastructures de transport pour relier la zone touristique nationale de Sa Pa aux autres zones de la localité. Une route reliant l’autoroute Nôi Bài-Lào Cai à Sa Pa et une route de contournement sur la route nationale 4D à travers la ville de Sa Pa ont été ouvertes à la circulation. La province s’est préparée à la construction de l’aéroport de Sa Pa.

Sa Pa a développé avec succès un certain nombre de marques de tourisme écologique, culturel et sportif qui ont laissé des impressions positives sur les touristes. Parmi une série d’événements touristiques organisés en cinq saisons au cours de l’année, le Vietnam Mountain Marathon (VMM) a été acclamé comme le défi le plus spectaculaire par les professionnels.

