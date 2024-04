Le climat d’investissement de plusieurs localités s’améliore nettement

Certaines localités ont mis en place un mécanisme spécial, autorisant une agence à gérer toutes les procédures concernant le secteur de l'investissement au guichet unique. Ces changements ont consolidé la confiance des investisseurs, attirant des ressources pour le développement socio-économique.

Récemment, Hanoï a pris plusieurs mesures drastiques pour améliorer son climat d'investissement. Le vice-président du Comité populaire de la capitale, Hà Minh Hai, a précisé qu’en 2023 et au cours du premier trimestre 2024, Hanoï avait publié 76 documents liés au contrôle, à la réforme des procédures administratives et à la transformation numérique. Objectif : traiter les procédures administratives de manière fluide et efficace, économiser du temps pour les particuliers, les organisations et les entreprises.

La ville de Hai Phong a lancé un mécanisme spécial autorisant une agence à gérer toutes les procédures du secteur de l'investissement au guichet unique. Grâce aux mécanismes de coordination entre l’Autorité de la zone économique de Hai Phong (HEZA) et les agences compétentes, les investisseurs obtiendront rapidement un enregistrement d'entreprise et un code fiscal…, après avoir reçu une licence d'investissement.

La sarl Chilisin Electronics Vietnam investit dans une usine de composants électroniques dans le parc industriel VSIP Hai Phong depuis 2015 et a décidé d'augmenter son investissement de 73,7 millions d'USD pour étendre la production et fournir des produits à Samsung et Apple, portant le total des investissements de l'entreprise à 170,2 millions d'USD.

Son directeur général adjoint, Liao Yun Hoan, a déclaré que les politiques d'investissement favorables ainsi que la sûreté sociale, et les nettes améliorations du climat d'investissement à Hai Phong constituent une base solide permettant aux entreprises d'investir et d’élargir leur production. En particulier, les autorités municipales sont disposées à partager et résoudre rapidement les difficultés et les obstacles rencontrés par les investisseurs.

Thai Nguyên, une destination pour les investisseurs

La province de Thai Nguyên devient ces dernières années une destination émergente en termes d’attraction des investissements directs étrangers (IDE) au Nord. Trân Quôc Trung, directeur adjoint du Comité de gestion des parcs industriels de Thai Nguyên, a déclaré que les procédures administratives sont reçues et renvoyées selon le mécanisme à guichet unique, garantissant rapidité et commodité pour les entreprises. La création de conditions favorables aux investisseurs et le raccourcissement des délais de traitement des procédures administratives rassurent les entreprises, contribuant à attirer des capitaux dans cette province.

Selon les dirigeants du groupe Trina Solar (Chine), un investisseur majeur à Thai Nguyên, la société a pu achever en très peu de temps toutes les procédures concernant son troisième projet dans le parc industriel de Yên Binh, avec un capital social total de plus de 454 millions d'USD, ce qui a porté le total des investissements de Trina Solar à Thai Nguyên à plus de 930 millions d'USD.

Par ailleurs, plusieurs localités s’emploient à développer les systèmes de transport interrégionaux ou sous-régionaux. Par exemple, Hanoï se coordonne avec les provinces de Hung Yên et de Bac Ninh pour accélérer la construction de la rocade N°4. Hai Phong accélère également les travaux des ponts Bên Rung et Lai Xuân pour faciliter l’accès à la province de Quang Ninh. La province de Thai Nguyen construit de toute urgence la route Thai Nguyên-Bac Giang-Vinh Phuc, qui devra être achevée fin 2024.

