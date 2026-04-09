FAHASA offre des bibliothèques à 50 écoles à travers tout le pays

À l’occasion du 50 e anniversaire de sa création (1976-2026), FAHASA met en place un ensemble d’activités sur une durée de cinq mois, d’avril à août, structuré en trois étapes clés : ouverture sur le thème du Japon, animation de la saison estivale et temps fort de remerciement à l’occasion de l’anniversaire.

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Le point fort de cette initiative est un programme tourné vers la communauté : la remise de 50 bibliothèques à 50 écoles situées dans des zones reculées, chaque bibliothèque comprenant une étagère, 500 à 600 ouvrages neufs et 50 lots de cadeaux destinés aux élèves, pour une valeur totale de quatre milliards de dôngs. FAHASA lance également une campagne de collecte de livres usagés auprès des lecteurs afin d’enrichir ces bibliothèques.

Par ailleurs, l’entreprise publie des éditions commémoratives d’œuvres classiques, organise une exposition photographique intitulée "FAHASA : hier et aujourd’hui", des ateliers thématiques ainsi que de nombreux programmes promotionnels pour remercier ses clients, affirmant ainsi sa mission de diffusion du savoir et de développement durable de la culture de la lecture.

Texte et photo : Minh Thu/CVN