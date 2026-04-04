Sept décennies à préserver et faire rayonner l’art de la marionnette

Le Président Hô Chi Minh signa, le 12 mars 1956, la directive portant création de la Troupe centrale de marionnettes, devenue aujourd’hui le Théâtre national des marionnettes du Vietnam. Sept décennies plus tard, au fil des phases d’édification, de renouveau et de développement, cette institution s’est imposée comme le fer de lance de l’art de la marionnette vietnamienne.

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Plus grand centre dédié à cet art dans le pays, le théâtre ne se limite pas à la préservation, au développement et à la promotion de la marionnette. Il joue également un rôle clé dans la formation, tant au Vietnam qu’à l’étranger, contribuant à l’amélioration des compétences professionnelles de nombreuses troupes provinciales. Parallèlement, il collabore étroitement avec le secteur éducatif afin de faire découvrir cet art aux élèves.

L’institution participe activement à des représentations dans les zones reculées, surmontant de nombreuses difficultés pour porter ses spectacles auprès des populations et des forces armées à travers le pays.

Certaines années, le théâtre a assuré plus de 1.000 spectacles annuels, levant le rideau chaque jours. Ses artistes ont parcouru l’ensemble du territoire national et se sont produits sur tous les continents, dans plus de 70 pays et territoires, contribuant ainsi à concrétiser l’esprit de la Résolution N°80 du Politburo relative au développement de la culture vietnamienne.

Les spectacles et programmes artistiques du Théâtre national des marionnettes du Vietnam, ainsi que nombre de ses artistes, ont remporté de prestigieuses distinctions lors de festivals, concours et manifestations professionnelles, tant au niveau national qu’international.

Texte et photos : Khanh Hoa - Phuong Nga/VNA/CVN