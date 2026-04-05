Huôi Man, un "village au sommet du ciel" entre maisons de bois et classes dans la brume

Dans une région frontalière reculée de la province de Nghê An se niche un village que les habitants et les visiteurs surnomment affectueusement le "village au sommet du ciel". Il s’agit du hameau de Huôi Man, situé à près de 1.700 mètres d’altitude, l’un des 21 hameaux de la commune de Nhon Mai.

>> À la découverte du Musée de la Réserve naturelle de Pù Huông

>> Entre spiritualité et patrimoine, Nghê An attire les foules

>> Lancement de la construction des écoles internats multi-niveaux à An Giang et à Nghê An

Photo : VNA/CVN

Après près de 80 ans d’installation, Huôi Man compte aujourd’hui 21 foyers, soit 128 habitants, tous issus de l’ethnie Mông. Outre la majesté de ses paysages de haute montagne, le village constitue un véritable "musée vivant", préservant intactes les expressions culturelles les plus caractéristiques de la communauté Mông, tant dans le mode de vie que dans l’esprit de travail.

À la découverte des maisons "carapace de tortue"

Depuis l’entrée du village, en descendant une pente de terre rouge d’environ 300 mètres, on atteint Huôi Man. Un univers culturel totalement différent s’offre alors au regard. Le village ne compte aucune maison moderne en béton armé. Le bois et la pierre y dominent largement.

Les Mông de Huôi Man possèdent une philosophie architecturale bien à eux. Habitués depuis longtemps à vivre sur des sommets exposés à un climat rigoureux, avec des vents violents toute l’année, des étés brûlants et des hivers marqués par le froid, le givre et le brouillard, ils choisissent d’implanter leurs habitations sur des crêtes ou au pied des massifs montagneux. Les maisons y sont de plain-pied, basses, larges et solidement bardées de planches de bois.

La particularité la plus marquante réside dans les toitures et les parois, réalisées en bois sombre de Cunninghamia ou de Fokienia. Les planches, sciées et fendues à la main, sont empilées avec habileté pour recouvrir l’ensemble de la structure, donnant aux maisons une forme bombée rappelant une gigantesque carapace de tortue.

Photo : VNA/CVN

Selon le chef du village, Gia Ba Lay, cette architecture ne possède pas seulement une valeur esthétique, mais témoigne aussi de la capacité d’adaptation de l’homme à son environnement. Les toits en bois de Cunninghamia permettent de conserver la chaleur en hiver et la fraîcheur en été, tout en résistant au givre, aux vents de montagne et à l’humidité persistante.

Huôi Man ne séduit pas seulement par ses paysages, mais aussi par la richesse de son patrimoine culturel immatériel. Des costumes traditionnels brodés à la main des femmes Mông aux mélodies de khèn lors des fêtes, en passant par l’artisanat du khèn, la forge des couteaux, la fabrication de colombiers en bois de Cunninghamia, les techniques de mise en culture en terrasses, l’entretien du feu domestique durant les longues nuits froides, ou encore le système de stockage des récoltes dans les "lâu khâu", séparés des habitations.

Selon Gia Ba Gio, habitant du village, le "lâu khâu" constitue un élément culturel spécifique dans la gestion des produits agricoles des Mông. Ces greniers, surélevés sur quatre piliers en bois et entièrement construits en planches et en bois de Cunninghamia, permettent de prévenir les incendies et de conserver les denrées au sec et en toute sécurité.

Le chef du village, Gia Ba Lay, indique que le village est aujourd’hui en pleine transformation. Dans ce contexte de modernité et d’échanges culturels, Huoi Man parvient néanmoins à préserver ses valeurs propres.

Photo : VNA/CVN

Former les enfants dans des classes multigrades au cœur des brumes

Huoi Man ne figure pas seulement parmi les hameaux les plus élevés, mais aussi parmi les plus isolés et les plus difficiles d’accès sur la carte éducative de la province de Nghê An. Ici, enseigner et apprendre ne se résument pas à la transmission des savoirs, mais relèvent d’un combat quotidien contre la rudesse de la nature.

Les petites écoles maternelle et primaire semi-internat pour élèves issus des minorités ethniques de Huôi Man se trouvent côte à côte. Ce sont les seuls bâtiments du hameau construits en briques, sable et ciment. En raison du faible nombre d’élèves et du manque d’infrastructures, les enseignants doivent maintenir des classes multigrades.

À l’école maternelle, les enseignantes Ngân Thi Chiên (née en 1986) et Nguyên Thi Trâm (née en 1995) prennent en charge cinq enfants âgés de 3 à 5 ans. Pour elles, les difficultés sont d’autant plus grandes qu’elles sont à la fois enseignantes et "secondes mères", veillant aux repas comme au sommeil des plus petits.

Toute l’année, Huôi Man est enveloppé de froid et d’un épais brouillard. Certains jours, les nuages descendent jusqu’aux pupitres, rendant même les lettres sur le papier floues.

Selon Va Ba Ly, enseignant à l’école primaire semi-internat pour élèves issus des minorités ethniques de Huôi Man, le hameau reste confronté à de nombreuses difficultés et la vie des enseignants en poste y demeure très simple. Leur petite salle de repos sert à la fois d’espace de travail et de lieu de vie commun.

Malgré toutes ces épreuves, le son du tambour de l’école n’a jamais cessé de résonner sur les hauteurs de Huôi Man. Le dévouement des enseignants constitue ce lien précieux qui apporte le savoir au village, permettant aux enfants Mông d’apprendre à lire, à écrire et à rêver d’un avenir meilleur.

Au sommet du ciel qu’est Huôi Man, chaque lettre semée sur cette terre aride, battue par le soleil, le vent et les brumes, est imprégnée de la sueur et du sacrifice de ces passeurs de savoir silencieux. Malgré les difficultés du quotidien, la flamme du savoir continue d’y briller grâce à la passion et à l’amour du métier des enseignants qui vivent au cœur du village.

VNA/CVN