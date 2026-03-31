Le Salon de la bande dessinée francophone fait des bulles à Hô Chi Minh-Ville

Le salon proposera une programmation riche et variée d’expositions, d’ateliers créatifs, de lancements de livres et de séances de dédicaces, ainsi que des rencontres avec des auteurs internationaux, offrant ainsi au public une exploration complète de l’univers de la bande dessinée. Au-delà de l’édition, il s’étend également à l’ensemble de l’écosystème créatif, avec la participation de studios d’animation et de représentants de l’industrie audiovisuelle.

>> Hô Tô Phuong : l’avenir du numérique s’écrit en français

>> Francophonie au Vietnam : une fête animée du Nord au Sud

>> Le Festival du film francophone revient avec sept films en tête d’affiche

>> Voyage en Francophonie avec la réalité virtuelle

Photo : BTC/CVN

Le Salon de la bande dessinée francophone "La bande dessinée sans frontières" se tiendra pour la première fois le 4 avril à Hô Chi Minh-Ville (Sud), un rendez-vous exceptionnel pour les amateurs de bande dessinée, d’illustration et de narration graphique.

Cet événement sera organisé conjointement par les Instituts français au Vietnam et au Cambodge, en collaboration avec France Livre, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles et des partenaires clés des secteurs de l’édition français, cambodgien et vietnamien.

Le salon constitue non seulement une étape importante pour la bande dessinée, mais contribue également à promouvoir la coopération éditoriale entre la France, la Belgique, le Vietnam et le Cambodge.

De 9h à 18h, le Sofitel Saigon Plaza proposera un programme riche et varié, réunissant des personnalités du monde de la bande dessinée contemporaine venues du monde entier. Ce programme, ouvert à tous et accompagné d’une interprétation simultanée en vietnamien et en français, sera accessible gratuitement.

Le salon proposera une programmation riche et variée d’expositions, d’ateliers créatifs, de lancements de livres et de séances de dédicaces, ainsi que des rencontres avec des auteurs internationaux, offrant ainsi au public une exploration complète de l’univers de la bande dessinée. Au-delà de l’édition, il s’étend également à l’ensemble de l’écosystème créatif, avec la participation de studios d’animation et de représentants de l’industrie audiovisuelle.

Cet événement réunira de nombreux auteurs internationaux, parmi lesquels Marguerite Abouet, Clément Baloup, Marcelino Truong, Vincent Lefrançois, Eddy Coubeaux et le Pdg Fabien Lotz. Seront également présents des auteurs vietnamiens tels que Hai Anh, Nguyên Thanh Phong, Ta Huy Long, Nguyên Duy Hai, Thân Trong Thanh Quynh et Thierry Nguyên.

VNA/CVN