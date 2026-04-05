Résolution 80

Réveiller les ressources endogènes au service du développement culturel

La Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne a établi une vision stratégique, plaçant la culture au même niveau que l’économie et la politique dans l’ère d’essor national. À Hô Chi Minh-Ville, la mise en œuvre de ces orientations décisives constitue non seulement une mission politique centrale, mais aussi une réponse stratégique aux enjeux du développement urbain durable dans une métropole spéciale.

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En libérant les ressources institutionnelles, en valorisant le potentiel de l’économie du patrimoine et en accordant une attention particulière à la formation de ressources humaines clés, la ville s’efforce de transformer les valeurs culturelles en une force endogène capable de générer une croissance décisive, affirmant ainsi sa position de centre culturel dynamique, moderne et solidaire dans le mouvement de la civilisation mondiale.

Unifier les perceptions

et créer un "cadre" institutionnel d’exception

À Hô Chi Minh-Ville, la concrétisation de la Résolution 80-NQ/TW devient une exigence intrinsèque pour surmonter les obstacles institutionnels et opérer un passage décisif d’une logique de "gestion" à une logique de "création". Il s’agit d’un tournant permettant à cette mégapole de plus de 14 millions d’habitants d’affirmer le principe d’une culture au même niveau que l’économie, en s’appuyant sur "l’Espace culturel Hô Chi Minh" comme levier pour activer les forces endogènes et générer une dynamique de croissance durable.

Depuis plusieurs décennies, Hô Chi Minh-Ville est considérée comme un "laboratoire" d’innovations. Cependant, la croissance spectaculaire des indicateurs économiques a, pendant longtemps, creusé un écart notable avec le développement culturel. Avant l’adoption de la Résolution 80-NQ/TW, la situation culturelle de cette mégapole révélait de nombreux goulets d’étranglement nécessitant une véritable "révolution" des mentalités et des actions.

Bien que contribuant à plus de 20% du PIB national, les investissements publics consacrés à la culture à Hô Chi Minh-Ville restent insuffisants au regard de son statut. De nombreuses infrastructures culturelles emblématiques, telles que le Théâtre de hat bôi ou le Théâtre de cai luong (théâtre rénové) Trân Huu Trang, sont vieillissantes, dégradées et dépourvues d’espaces de représentation répondant aux normes internationales.

La Résolution 80-NQ/TW intervient au moment opportun, alors que la ville met en œuvre des mécanismes spécifiques issus de la Résolution 260 de l’Assemblée nationale (version amendée de la Résolution 98). Elle constitue ainsi un "chaînon" essentiel, complétant à la fois le cadre idéologique et le dispositif juridique, permettant de lever les obstacles liés à l’investissement public, aux partenariats public-privé et aux mécanismes financiers dans les domaines culturel et créatif.

Selon Trân Thê Thuân, directeur du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, cette période marque un renouveau pour le secteur culturel. La Résolution 80-NQ/TW a ouvert une nouvelle perspective, générant de véritables "coups de fouet" pour le développement des infrastructures culturelles. Cela permet à Hô Chi Minh-Ville de réaliser des équipements et institutions culturelles de niveau international, à la hauteur des aspirations du peuple et des artistes.

Accueillant ce nouveau souffle vital, l’"Artiste du Peuple" Tân Giao (du Théâtre de cai luong Trân Huu Trang) a partagé : "La Résolution a évalué de manière globale et approfondie, juste et pertinente, les insuffisances actuelles, telles que la lenteur dans la concrétisation institutionnelle des orientations, l’absence de percées dans certains aspects, les investissements encore modestes et dispersés, reposant principalement sur le budget de l’État. Cela nous permet désormais d’élaborer des solutions concrètes à mettre en œuvre dans le temps à venir".

L’Artiste émérite Nguyên Thanh Binh, chef du Département d’organisation des spectacles du Théâtre d’art du hát bội de Hô Chi Minh-Ville, a également exprimé de grands espoirs : "Pour un art aussi particulier que le hat bôi, le cadre institutionnel issu de la Résolution 80 est extrêmement urgent et indispensable. Nous avons besoin de politiques spécifiques concernant la formation des ressources humaines pour assurer la relève, ainsi que d’un espace de représentation à la hauteur de cet art, afin que les artistes puissent se consacrer sereinement à leur métier et rapprocher ce patrimoine du public moderne."

Cependant, du constat à l’action, il existe encore un écart qui nécessite la proactivité de l’équipe chargée de la mise en œuvre. Lê Tu Câm, présidente de l’Association du patrimoine culturel de Hô Chi Minh-Ville, a reconnu avec franchise : "Si l’on dit qu’à l’heure actuelle la Résolution 80 a déjà insufflé un nouveau souffle vital, ce n’est pas encore le cas, car beaucoup de personnes n’en ont pas encore bien compris le contenu. Le problème actuel est que les acteurs culturels eux-mêmes doivent d’abord s’approprier profondément la Résolution, puis la transmettre à la communauté pour qu’elle soit réellement comprise. Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons véritablement transformer la vie culturelle."

Transformer les ressources culturelles

en moteurs de croissance

Le point essentiel dans la mise en œuvre de la Résolution 80-NQ/TW à Hô Chi Minh-Ville réside dans un changement fondamental de perception : la culture ne doit plus être considérée comme un domaine "dépensier" ou un "bien-être passif", mais comme une industrie économique de pointe générant une forte valeur ajoutée. La ville doit être pionnière en démontrant que le développement de la culture contribuera à un développement économique plus durable et permettra de réduire les conséquences sociales négatives d’une métropole densément peuplée. En passant du modèle où "l’État fait à la place" à celui où "l’État crée l’environnement favorable", Hô Chi Minh-Ville est en train d’élaborer des réglementations spécifiques concernant les taxes, les frais et l’accès aux capitaux pour les activités de création.

Afin de concrétiser le développement au niveau international, la ville déploie avec détermination des efforts pour accélérer le rythme des projets phares grâce à des méthodes d’investissement diversifiées. M. Thê Thuân a indiqué que la ville se concentre actuellement sur la finalisation des dossiers et l’approbation d’une série de projets stratégiques : depuis la réparation et la rénovation du Théâtre municipal de la ville jusqu’au projet d’extension de la zone de préservation dédiée au Musée de Hô Chi Minh (Quai Nhà Rông), dont la superficie sera multipliée par 15 par rapport à aujourd’hui, afin de créer un véritable parc culturel à la hauteur des attentes du peuple.

Particulièrement, le déblocage du cadre juridique a permis d’attirer d’importants flux de capitaux provenant de la société. La preuve la plus éloquente est le projet du Complexe sportif national de Rach Chiêc, avec un investissement total dépassant 145.000 milliards de dôngs, entièrement pris en charge par des entreprises privées. Parallèlement, dans la zone de Thu Thiêm, un nouveau Théâtre symphonique, musical et chorégraphique verra le jour, promettant de devenir un haut lieu artistique de classe internationale, tant pour les habitants que pour les touristes étrangers.

Début mars, la ville a officiellement remis et mis en service le Complexe de cirque et de spectacle polyvalent Phu Tho, un projet culturel majeur avec un investissement total de 1.395 milliards de dôngs. Celui-ci est considéré comme un "rêve devenu réalité" pour l’ensemble des artistes, après des dizaines d’années de spectacles dans des conditions précaires et temporaires. Il constitue également la preuve la plus éclatante de la concrétisation de la mentalité plaçant la culture au même niveau que le développement économique.

"La mise en service d’institutions telles que le Complexe de cirque et de spectacle polyvalent Phu Tho constitue une victoire de la mentalité de création. La ville ne se contente pas de construire un bâtiment, elle est en train d’édifier un véritable +noyau+ au sein de la chaîne de valeur reliant les arts du spectacle au tourisme culturel et à l’économie nocturne. Cet ouvrage est suffisamment attractif pour accueillir des troupes artistiques internationales et contribuera à faire de Hô Chi Minh-Ville un centre d’industries culturelles de la région dans un avenir proche", a ajouté Trân Thê Thuân.

Espace culturel Hô Chi Minh

L’un des axes prioritaires dans la concrétisation de la Résolution 80-NQ/TW à Hô Chi Minh-Ville est la construction de "l’Espace culturel Hô Chi Minh". Celui-ci est considéré comme un socle solide permettant aux valeurs essentielles "dynamisme, créativité, humanité" de devenir l’identité distinctive des citoyens de la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh.

Ces valeurs se concrétisent dans les nouvelles institutions culturelles récemment mises en service, telles que le Complexe de cirque et de spectacle polyvalent Phu Tho. Il ne s’agit pas seulement d’équipements matériels, mais bien de valeurs spirituelles qui imprègnent profondément le mode de vie, les comportements et surtout le flux artistique de la ville.

Nguyên Thi Thanh Thuy, directrice adjointe du Service municipal de la culture et des sports, a partagé le projet de proposer des spectacles entièrement gratuits au service de la population, en particulier pour les bénéficiaires de politiques sociales et les ouvriers, dès la réception et la mise en service du Complexe de cirque et de spectacle polyvalent Phu Tho. C’est ainsi que ce théâtre réalise le vœu du Président Hô Chi Minh : "La culture doit servir les masses populaires, elle doit atteindre le grand nombre afin d’élever leur niveau de vie spirituel".

Dans les théâtres et sur les scènes, "l’Espace culturel Hô Chi Minh" se matérialise à travers des œuvres artistiques proches du public. L’Artiste émérite Nguyên Thanh Binh a souligné qu’en plus des pièces classiques, le Théâtre de hat bôi de Hô Chi Minh-Ville accorde une attention particulière à la création de nouveaux scénarios sur des thèmes historiques et des héros nationaux. "Depuis l’adaptation, la conception jusqu’à l’invitation de metteurs en scène et de compositeurs talentueux pour la mise en scène, nous avons constitué une équipe créative dotée d’une capacité et d’un niveau suffisants pour produire des œuvres de hat bôi de haute qualité, tout en étant proches du public moderne", a déclaré l’artiste.

Par ailleurs, dans les administrations publiques, "l’Espace culturel Hô Chi Minh" ne se limite pas à des bibliothèques ou à des expositions d’images, mais se traduit par la standardisation d’un style de travail "centré sur le peuple, proche du peuple, comprenant le peuple, apprenant du peuple et responsable envers le peuple".

Lê Huu Nghi, vice-président du Comité populaire du quartier de Linh Xuân (Hô Chi Minh-Ville), estime que : "la construction de l’+Espace culturel Hô Chi Minh+ au sein des organismes permet aux cadres et fonctionnaires de s’auto-examiner chaque jour. Lorsqu’ils s’imprègnent profondément de l’esprit du Président, le traitement des procédures administratives pour la population ne relève plus d’une responsabilité rigide, mais devient un acte de partage et de soutien sincère. Chaque sourire de satisfaction des citoyens face au service public est la meilleure preuve de ces valeurs".

Texte et photos : Quang Châu/CVN