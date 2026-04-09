Deux heures d’immersion pour des lycéens dans l’art des marionnettes sur l’eau

Lors de la présentation du projet, récemment, les élèves et enseignants du lycée Nguyên Chi Thanh ont passé 120 minutes à "vivre" au rythme du patrimoine des marionnettes sur l’eau, directement dans la cour de leur établissement.

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De la conception des idées à la manipulation directe des marionnettes en bois sur l’eau pour interpréter des récits traditionnels tels que Bánh chung bánh dày, Thanh Giong, Le garçon intelligent, et notamment avec l’intégration d’un numéro de vong cô intitulé Les marionnettes sur l’eau de notre école, les élèves ont transformé la cour de l’école en un espace artistique créatif et captivant.

Photo : CTV/CVN

Ce rapport de projet fait partie du programme de littérature, organisé chaque année avec la participation principale des élèves de seconde, avec le soutien de ceux de première et terminale, sous la direction de Lê Thi Ngoc Dung, cheffe du département de littérature de l’établissement.

Mme Ngoc Dung a activement renouvelé les méthodes d’enseignement pendant plusieurs années, dans l’espoir d’offrir aux élèves une approche concrète, afin de développer leur conscience de la valeur du patrimoine national et de leur permettre d’acquérir des compétences essentielles au cours de leur apprentissage.

"Partant de zéro, tant en termes de budget que d’expérience, les lycéens ont dû faire face à de nombreuses erreurs et obstacles techniques. Cependant, ces difficultés réelles ont favorisé leur maturité et leur ont apporté des enseignements au-delà des livres. La réussite ne réside pas dans ce qu’ils possèdent, mais dans ce qu’ils ont appris et accompli ", a partagé Mme Ngoc Dung.

Les élèves ont pris en charge toutes les étapes, depuis la conception des idées, l’écriture du scénario, le choix des numéros, jusqu’à la planification de la production et l’estimation du budget, tout en assurant la gestion des accessoires, la présentation et la performance elle-même.

"En participant directement et en affrontant les difficultés, j’ai réellement admiré le dévouement des artisans de cet art, tout en découvrant de nombreux aspects invisibles en coulisses. Malgré les obstacles, l’attrait de cette discipline m’a motivée à contribuer à la préservation de la tradition nationale", a confié l’élève Phuong Anh.

Au-delà de sa dimension culturelle, ce projet constitue également un environnement d’apprentissage interdisciplinaire.

"Ces expériences concrètes m’ont aidée à visualiser clairement le processus d’organisation d’un événement et les méthodes de gestion des risques, renforçant ainsi ma confiance dans mon choix futur de m’orienter vers la communication multimédia", a affirmé avec assurance l’élève Bùi Nguyên Hà Vy.

Le projet vise à organiser des représentations itinérantes dans d’autres établissements scolaires, afin de diffuser l’inspiration liée au patrimoine, de créer des liens et de susciter une prise de conscience quant à la préservation des arts traditionnels au sein de la communauté scolaire.

Le Dr. Nguyên Huu Thi, représentant de l’association des parents d’élèves, espère que le projet pourra s’étendre à d’autres formes artistiques spécifiques telles que le ca trù ou le don ca tài tu.

"L’école et la société sont les clés permettant aux jeunes générations d’accéder de manière structurée et durable à la diversité des formes de théâtre traditionnel", a-t-il conclu.

Minh Thu/CVN