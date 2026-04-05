Vitalité des jeux populaires : l’exemple de la toupie Muong

Chez les Muong de Phu Tho (Nord), le jeu de toupie traditionnel continue d’animer les fêtes locales, entre savoir-faire artisanal et esprit communautaire.

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Chez les Muong de la province de Phu Tho (Nord), le danh cù (toupie) est l’un des jeux traditionnels, aux côtés du tir à l’arbalète, du tir à la corde, des courses de radeaux ou du lancer de balle (nem còn). Il est régulièrement organisé lors des fêtes traditionnelles de cette ethnie minoritaire.

La toupie (cù) est en bois dur, soigneusement façonnée pour assurer un équilibre parfait et une rotation prolongée au sol. La corde utilisée pour la lancer est réalisée à partir de matériaux naturels tels que chanvre ou jute. Elle est enroulée autour dela toupie avant le lancer.

Le danh cù, comme d’autres jeux populaires, contribue à créer une atmosphère joyeuse, reflète la vie culturelle locale, renforce la cohésion communautaire et ravive l’identité culturelle des Muong.

Texte et photos : Trong Dat/VNA/CVN