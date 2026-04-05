Hai Phong célèbre la tradition du respect des maîtres au Van Miêu Mao Diên

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|Ouverture de la la fête traditionnelle du Van Miêu Mao Diên.
|Photo : VNA/CVN
Le festival, qui se déroule du 4 au 6 avril, propose de nombreux rituels, activités culturelles et jeux populaires, dont la cérémonie d’offrande des caractères sacrés autour du thème "Tôn su trong dao" - qui exprime le respect et la reconnaissance envers les enseignants ainsi que l’attachement au savoir et aux valeurs morales.
La fête traditionnelle du Van Miêu Mao Diên contribue à préserver et à promouvoir les belles valeurs culturelles du peuple vietnamien.
|Une démonstration d’écriture calligraphique lors de la fête traditionnelle du Van Miêu Mao Diên.
|Photo : VNA/CVN
Selon Lê Duy Manh, chef adjoint du Comité de gestion des vestiges de Côn Son - Kiêp Bac et chef du comité d’organisation, le Van Miêu Mao Diên constitue un symbole de la tradition d’excellence éducative et du respect des maîtres dans la région.
VNA/CVN