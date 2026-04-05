Hai Phong célèbre la tradition du respect des maîtres au Van Miêu Mao Diên

Le 5 avril, au site national spécial du Van Miêu Mao Diên, dans la commune de Mao Diên, ville de Hai Phong, le Comité de gestion des vestiges de Côn Son - Kiêp Bac et le Comité populaire de la commune de Mao Diên ont ouvert l’édition 2026 de la fête traditionnelle, attirant de nombreux habitants, visiteurs et représentants d’établissements scolaires.

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Photo : VNA/CVN

Le festival, qui se déroule du 4 au 6 avril, propose de nombreux rituels, activités culturelles et jeux populaires, dont la cérémonie d’offrande des caractères sacrés autour du thème "Tôn su trong dao" - qui exprime le respect et la reconnaissance envers les enseignants ainsi que l’attachement au savoir et aux valeurs morales.

La fête traditionnelle du Van Miêu Mao Diên contribue à préserver et à promouvoir les belles valeurs culturelles du peuple vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Selon Lê Duy Manh, chef adjoint du Comité de gestion des vestiges de Côn Son - Kiêp Bac et chef du comité d’organisation, le Van Miêu Mao Diên constitue un symbole de la tradition d’excellence éducative et du respect des maîtres dans la région.

VNA/CVN