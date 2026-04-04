Un héritage millénaire au service de demain

Avec des dizaines de milliers de sites classés et plus de 300 trésors nationaux, le Vietnam affirme une richesse historique et culturelle remarquable. Ce patrimoine de milliers d’années d’histoire témoigne de la diversité du pays et constitue un atout majeur pour son rayonnement international.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam possède aujourd’hui un patrimoine culturel d’une richesse exceptionnelle, reflétant des millénaires d’histoire marqués par l’édification et la défense du pays.

Selon les récentes statistiques publiées, le pays compte environ 40.000 sites inscrits à l’inventaire, dont près de 11.000 classés au niveau provincial, 3.677 reconnus comme sites nationaux et 147 comme sites nationaux d’importance exceptionnelle. Par ailleurs, le Vietnam compte 37 biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, incluant des patrimoines culturels, naturels, immatériels et documentaires. Ces chiffres témoignent de la diversité et de la richesse remarquables du patrimoine vietnamien.

Des régions montagneuses aux îles, en passant par les plaines et les zones côtières, les sites patrimoniaux du Vietnam s’étendent sur l’ensemble du territoire et sont liés à différentes cultures et périodes historiques. Parmi les exemples les plus emblématiques figurent la baie de Ha Long, l’ensemble des monuments de l’ancienne cité impériale de Huê, la vieille ville de Hôi An ou encore le sanctuaire de My Son. Ces lieux ne sont pas seulement des destinations touristiques majeures, mais aussi des témoignages vivants du niveau d’architecture, d’art et des échanges culturels à travers les époques.

Un inventaire colossal

Parallèlement au réseau de sites patrimoniaux, les trésors nationaux constituent un élément essentiel du patrimoine culturel vietnamien. À ce jour, le pays compte 327 trésors nationaux conservés dans des musées et des sites patrimoniaux répartis dans la majorité des 34 provinces et grandes villes. Ces trésors sont très variés : tambours de bronze de Đông Sơn, statues de Bouddha, sculptures de divinités, stèles de pierre, objets de la cour impériale, édits royaux, archives impériales de la dynastie des Nguyên (1802-1945) ou encore œuvres d’art rares. Chaque objet possède non seulement une valeur matérielle, mais aussi une profonde signification historique et culturelle reflétant la vie spirituelle, les croyances et le savoir-faire artisanal du peuple vietnamien à différentes époques.

Photo : VNA/CVN

Aujourd’hui, le réseau de 183 musées publics et privés à travers le pays conserve plus de 4 millions d’objets précieux, jouant un rôle clé dans la préservation et la valorisation du patrimoine.

Les musées ne sont pas seulement des lieux de conservation de la mémoire historique, mais aussi des espaces d’éducation, de recherche et d’expériences culturelles pour le public, en particulier pour les jeunes générations.

Le patrimoine national du Vietnam est le fruit d’un processus continu de création, de préservation et de transmission à travers de nombreuses générations. Dans le contexte de l’intégration et du développement, la protection et la valorisation de ce patrimoine contribuent non seulement à préserver l’identité culturelle nationale, mais aussi à constituer un moteur important pour le développement du tourisme durable et la promotion de l’image du Vietnam dans le monde.

Xuân Lôc/CVN