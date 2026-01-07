Hô Chi Minh-Ville

Facteurs et conditions propices au développement du sport urbain

La Résolution N°98 a ouvert un vaste champ aux projets d’investissement selon le mode de partenariat public-privé (PPP), ainsi qu’aux partenariats de type construction-transfert (CT) dans les domaines de la culture et des sports.

Il s’agit là d’un levier essentiel permettant à la ville de ne plus dépendre exclusivement d’un budget public limité, mais d’attirer des investisseurs stratégiques vers de grands projets d’infrastructures sportives. L’ancien président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, soulignait que, malgré son rôle de grand centre économique, culturel et social, le potentiel de la ville n’avait pas encore été pleinement exploité, notamment en matière d’équipements sportifs, encore en deçà de l’envergure d’une mégapole moderne. Cette préoccupation, notamment l’incapacité à accueillir des événements sportifs continentaux majeurs, est devenue un puissant moteur pour accélérer la finalisation du cadre institutionnel et des politiques d’attraction des investissements.

Outre le cadre institutionnel, la direction cohérente et la vision à long terme du secteur de la culture et des sports constituent un autre pilier fondamental. Le directeur du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, Trân Thế Thuân, a affirmé la nécessité d’assimiler en profondeur les orientations des autorités centrales et locales afin de créer une dynamique d’émulation forte et globale au sein du secteur. Cette détermination se traduit concrètement par le Projet de développement du sport municipal à l’horizon 2030, avec une orientation jusqu’en 2035, structuré autour de quatre axes essentiels : de l’analyse des caractéristiques géographiques et socio-économiques à l’élaboration d’une stratégie globale et de solutions innovantes. La ville ne considère plus le sport comme un simple loisir, mais comme une composante à part entière de l’écosystème de l’économie sportive, étroitement liée au développement durable et à l’amélioration de la qualité des ressources humaines.

Les ressources humaines et le socle de connaissances sportives constituent également un avantage décisif par rapport aux autres provinces et villes. La présence de l’Université des sports et de l’éducation physique de Hô Chi Minh-Ville - qui a connu une progression remarquable dans le classement de référence VNUR-2025 - fournit un vivier important de spécialistes, d’entraîneurs et d’athlètes hautement qualifiés. L’accent mis par l’établissement sur la modernisation des programmes de formation et sur l’évaluation de la qualité en biomédecine sportive permet à la ville d’accéder en permanence aux méthodes d’entraînement les plus avancées. Combinée au dynamisme du marché du travail local, cette situation génère un flux continu de talents, depuis les académies privées jusqu’aux équipes de jeunes talents des districts.

Enfin, le contexte socio-économique favorable et l’essor de la classe moyenne à Hô Chi Minh-Ville ont créé une demande extrêmement diversifiée en matière de pratique sportive. C’est un terrain idéal pour l’émergence et la diffusion rapides de nouveaux sports et de formes de loisirs sportifs. Le modèle de développement urbain orienté vers les transports publics (TOD), évoqué dans la Résolution 98, ouvre également des perspectives pour l’intégration d’équipements sportifs aux pôles de transport, facilitant ainsi l’accès des habitants aux espaces d’entraînement. Cette synergie entre mécanismes spécifiques, volonté politique et potentiel économique constitue un tremplin solide permettant au sport de Hô Chi Minh-Ville de conserver sa position de leader national.

Gros investissements dans le sport de masse, du public au privé

La force du sport à Hô Chi Minh-Ville réside dans le développement en profondeur du mouvement sportif populaire, où les modèles de pratique se renouvellent sans cesse pour répondre aux besoins de la population moderne. L’un des résultats les plus marquants de la période 2024-2025 est la concrétisation de l’objectif selon lequel "chaque citoyen bénéficie d’un accompagnement gratuit pour un programme de base dans au moins un sport". Plus de 104 288 personnes ont ainsi participé à des séances d’entraînement dans les centres culturels et sportifs de toute la Ville. Les disciplines proposées sont variées, allant des sports traditionnels comme l’autodéfense, la natation ou l’athlétisme, à des pratiques plus contemporaines telles que le yoga, le muay-thaï ou le taekwondo. Cette large diffusion contribue non seulement à améliorer la condition physique de la population, mais aussi à détecter précocement des talents au sein de la communauté.

Ces dernières années ont également vu l’essor fulgurant de sports de loisirs et de nouvelles disciplines telles que le pickleball, le teqball, l’e-sport, la pêche sportive ou la voile. Leur développement rapide est porté par le dynamisme du marché et la forte capacité d’appropriation technologique des habitants. Les compétitions amateurs de ces disciplines sont organisées selon des standards quasi professionnels, attirant des participants nationaux et internationaux. Plusieurs équipes issues de ces mouvements ont d’ailleurs obtenu des résultats encourageants lors de tournois élargis. L’intégration de ces nouveaux sports dans les programmes communautaires confère au sport municipal une image jeune, dynamique et en phase avec l’ambition de bâtir une mégapole créative.

Aujourd’hui, l’investissement dans le sport de masse à Hô Chi Minh-Ville illustre clairement la transition vers un modèle de socialisation accrue. L’État conserve un rôle central dans la construction de grands équipements publics et le soutien aux programmes de promotion de la santé. La ville appelle actuellement à investir dans 40 projets culturels et sportifs, dont plusieurs à vocation communautaire, comme le complexe polyvalent du Centre culturel pour la jeunesse du district 5 (164 milliards de dôngs) ou le Centre culturel et sportif polyvalent du district de Cần Giờ, avec un investissement pouvant atteindre 1.643 milliards de dôngs. Ces infrastructures ne sont pas seulement destinées à la compétition, mais aussi à la vie culturelle et à la pratique physique régulière des habitants, notamment dans les zones éloignées.

Le secteur privé apporte également une contribution financière et opérationnelle considérable. Les entreprises investissent non seulement dans les salles de sport, de fitness ou de yoga et les terrains de football de proximité, mais aussi dans de grands projets d’infrastructures via des partenariats public-privé. La proposition du groupe Sun Group d’investir près de 146.000 milliards de dôngs dans le complexe sportif de Rạch Chiếc illustre l’attrait majeur de ce secteur. À l’échelle locale, de nombreuses unités sportives communales coopèrent activement avec des entreprises locales pour moderniser les installations et organiser des compétitions de masse. L’exemple du Centre de fourniture de services culturels et sportifs du quartier An Đông montre l’importance de ces initiatives dans la formation de jeunes talents dès la base.

Selon le vice-directeur du Service de la culture et des sports, Nguyen Nam Nhân, la ville s’efforce de bâtir un mouvement sportif fort, global et harmonieux, afin d’ancrer durablement le sport dans le mode de vie des habitants. Cette dynamique vise à créer une demande en services et en consommation sportive, stimulant ainsi l’économie du sport. L’association entre grands événements sportifs et festivals traditionnels constitue également un modèle innovant pour enrichir la vie culturelle et promouvoir l’image d’une Hô Chi Minh-Ville pionnière et résolument tournée vers l’action. La complémentarité entre investissements publics et socialisation a permis au sport de masse municipal de croître sans cesse en ampleur et en qualité.

Le sport de haut niveau porté par la dynamique de masse

La relation organique entre le sport de masse et le sport de haut niveau à Hô Chi Minh-Ville repose sur une stratégie de formation continue et cohérente. Les mouvements sportifs communautaires et scolaires jouent le rôle d’un « entonnoir » essentiel pour détecter et former les talents d’élite. Le parcours de l’athlète Nguyễn Tấn Sang en est l’illustration la plus éloquente. Issu des compétitions scolaires et amateurs, il est devenu l’un des meilleurs combattants professionnels de pencak silat, remportant des médailles d’or aux SEA Games 31 et 32, avant de décrocher le titre de champion d’Asie en Chine. Son parcours, salué par le titre de Jeune citoyen exemplaire de la ville, constitue une source d’inspiration pour des milliers de jeunes pratiquants dans les clubs de base.

L’élan venu du sport de masse s’est traduit par des résultats impressionnants en sport de haut niveau. En 2024, Hô Chi Minh-Ville s’est affirmée comme l’un des trois principaux contributeurs du sport vietnamien sur les scènes régionale et internationale. Le total des médailles nationales a atteint 3.907, en hausse de 28% par rapport à 2023, dont 1.440 médailles d’or. Sur le plan international, la Ville a remporté 398 médailles, marquées notamment par la médaille de bronze historique de Lê Văn Công aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Ces succès sont le fruit d’une modernisation constante des méthodes de formation, d’un ciblage des disciplines clés et de l’intégration des sciences et technologies dans l’entraînement, conformément au Projet de développement du sport à l’horizon 2030. Selon Nguyên Nam Nhân, la ville se prépare activement, tant sur le plan des infrastructures que des ressources humaines, à accueillir les 10es Jeux sportifs nationaux en 2026.

Sur le plan des infrastructures, Hô Chi Minh-Ville entre dans une phase d’expansion majeure avec des projets de centres sportifs modernes de dimension continentale. Le plus emblématique est la relance du mégaprojet du Complexe national des sports de Rach Chiêc, situé à Thu Duc. S’étendant sur 466 hectares et doté d’un investissement total estimé à 145.629 milliards de dôngs, il est appelé à devenir le « cœur » du sport municipal, intégrant stades, salles de compétition, centres de formation et services liés à l’économie sportive. Prévu selon le modèle PPP, avec l’intérêt d’investisseurs stratégiques tels que Sun Group via des contrats CT fondés sur des échanges fonciers, le lancement des travaux fin 2025 marquera un tournant historique, ouvrant à la ville la capacité d’accueillir des événements majeurs comme les Jeux asiatiques ou les Jeux olympiques.

Parallèlement, la ville met en œuvre et modernise plusieurs autres centres sportifs clés pour répondre aux besoins de la compétition professionnelle et de la pratique citoyenne : la reconstruction du Théâtre Gia Định (250 milliards de dôngs), la construction du Centre culturel municipal (295 milliards de dôngs) et, en particulier, le Centre culturel et artistique du nouveau quartier de Thu Thiêm. Ces équipements s’accompagnent d’une réforme des procédures administratives liées à l’entraînement et aux compétitions internationales, afin d’optimiser l’efficacité des disciplines de haut niveau. D’ici 2030, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de disposer d’infrastructures suffisamment robustes pour devenir un centre régional d’événements sportifs majeurs.

Le développement harmonieux, depuis les mouvements de base dans les quartiers jusqu’aux projets d’infrastructures de plusieurs milliers de milliards de dôngs, a créé un flux sportif continu dans la ville qui porte le nom de l’Oncle Hô. Les centres sportifs de district ne sont pas seulement des lieux de maintien du mouvement populaire, mais aussi des maillons essentiels du système de formation des jeunes. Comme l’a souligné le directeur Trân Thế Thuận, la réorganisation de l’appareil et l’amélioration de la qualité des unités de service public constituent une condition préalable pour porter le sport municipal à un niveau supérieur. La convergence entre l’engagement des athlètes, le soutien des entreprises privées et la vision stratégique des autorités fait de Hô Chi Minh-Ville le fer de lance du développement sportif national.

Rayonnement du sport de Hô Chi Minh-Ville

À la lumière de ces réalisations, il apparaît clairement que le développement du sport à Hô Chi Minh-Ville constitue une composante essentielle de la force globale du sport vietnamien. Cette réalité se manifestera avec éclat lors des SEA Games 33 en Thaïlande. Alors que l’objectif de la délégation vietnamienne est de décrocher entre 91 et 110 médailles d’or pour maintenir sa position de leader régional, Hô Chi Minh-Ville continue de jouer un rôle de «colonne vertébrale» en termes de ressources humaines. La ville y contribuera avec un effectif record de 59 entraîneurs et 258 athlètes, engagés dans 37 des 45 disciplines au programme. Cette présence se distingue non seulement par le nombre, mais surtout par la qualité, les athlètes municipaux figurant parmi les principaux espoirs de médailles dans les épreuves les plus exigeantes.

La contribution de la ville se traduit également par son rôle pionnier dans la socialisation du financement des délégations sportives. Une proportion significative des athlètes participant aux SEA Games 33 bénéficient de financements issus de la société civile, réduisant la pression sur le budget public et renforçant le professionnalisme de la gestion. Des disciplines traditionnelles fortes de la ville, telles que l’athlétisme, la natation, le tir sportif et les arts martiaux, continueront de constituer les piliers de la quête de médailles pour l’équipe nationale. Les statistiques montrent que le taux de podium des athlètes de Hô Chi Minh-Ville demeure élevé, contribuant de manière décisive à la compétitivité du Vietnam face à des puissances régionales comme la Thaïlande ou l’Indonésie.

Le succès du sport de Hô Chi Minh-Ville aux SEA Games 33 n’est pas le fruit d’une préparation ponctuelle, mais l’aboutissement d’un investissement méthodique et de long terme, depuis les écoles jusqu’aux académies spécialisées. Les exemples inspirants comme Nguyên Tấn Sang continueront de nourrir le mouvement national, créant un cycle de développement durable. Comme l’a affirmé le vice-directeur Nguyên Nam Nhân, le Sud du pays, et en particulier Hô Chi Minh-Ville, demeurera un «pilier solide» permettant au sport vietnamien de s’élancer avec confiance sur la scène internationale. Grâce à des investissements résolus dans les infrastructures et à des mécanismes spécifiques innovants, Hô Chi Minh-Ville ne se contente pas de mener aujourd’hui : elle pose les fondations des futures gloires du sport national.

Texte et photos : Quang Châu/CVN