Économie

Le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville approuve de grands projets d’infrastructures

Lors de sa 7 e session, le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville a adopté plusieurs projets d’infrastructures majeurs. Parmi eux figurent de nouveaux ponts traversant le fleuve Đông Nai pour renforcer la liaison régionale, ainsi que le projet du Complexe national des sports de Rach Chiếc, dont l’investissement total est estimé à plus de 145.600 milliards de dôngs.

Le 26 décembre, à l’occasion de la 7e session extraordinaire, le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville du 10e mandat a examiné, discuté et adopté de nombreuses résolutions importantes. Ces décisions visent à améliorer les mécanismes spécifiques de la ville, à accélérer le développement des infrastructures et à soutenir la croissance économique et sociale dans les années à venir.

31 résolutions pour le développement de la ville

Au total, 31 résolutions ont été discutées et approuvées. Elles ont pour objectif de mettre rapidement en pratique les politiques particulières de laville, de lever les obstacles existants et de créer une nouvelle dynamique de développement. Elles contribuent également à améliorer l’efficacité de la gestion publique et à renforcer la stabilité de la vie des habitants.

Le Conseil populaire a choisi le thème de développement pour l’année 2026 : "Améliorer l’organisation administrative - Simplifier les règles - Accélérer les infrastructures - Mieux servir la population".

Hô Chi Minh-Ville vise une croissance du GRDP supérieure à 10%. Le revenu moyen par habitant devrait atteindre environ 9.800 dollars américains. L’économie numérique devrait représenter 30% du GRDP et la productivité du travail augmenter en moyenne de 7,5% par an.

Dans son discours de clôture, le président du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Minh, a souligné que l’année 2026 serait une période clé pour permettre à la Ville de confirmer son rôle moteur au niveau régional et national.

Il a demandé aux services compétents de mettre en œuvre rapidement les résolutions adoptées, en particulier les Résolutions n°260/2025/QH15 et n°98/2023/QH15, avec des responsabilités claires, des délais précis et des ressources suffisantes. Il a également insisté sur la nécessité de résoudre rapidement les difficultés rencontrées dans le processus d’application.

Par ailleurs, les autorités doivent continuer à améliorer les politiques publiques, à utiliser efficacement les ressources foncières et financières, et à accélérer les grands projets d’infrastructures, notamment dans les domaines des transports, de la santé et de la rénovation urbaine, afin d’améliorer la qualité de vie de la population.

Il a aussi souligné l’importance de renforcer la discipline administrative, de simplifier les procédures, de promouvoir la transformation numérique et de lutter contre la corruption et le gaspillage, pour que l’administration soit plus efficace et plus proche des citoyens.

De nouveaux ponts pour renforcer la connexion régionale

La session a approuvé plusieurs projets d’infrastructures stratégiques visant à renforcer les liaisons régionales et à élargir l’espace urbain.

Le pont Phú My 2, réalisé en partenariat public-privé (PPP), mesurera 6,3 km et comptera 8 voies. L’investissement nécessaire à l’ouvrage est estimé à 23.185 milliards de dôngs. Il reliera le sud de la ville à la province de Dông Nai et à l’aéroport international de Long Thành, tout en réduisant la pression sur les grands axes routiers existants. Le projet sera mis en œuvre entre 2025 et 2029.

Le pont de Cân Gio, également réalisé en PPP, aura une longueur de 6,3 km et 6 voies. Avec un investissement de 13.201 milliards de dôngs, il remplacera le bac de Bình Khánh et permettra une liaison directe entre Cân Gio et le centre-ville, favorisant le développement économique et touristique de la zone sud. Le projet est prévu pour la période 2025–2029.

Les ponts Thạnh Hội 2, Tân An et Thu Thiêm 4, d’un coût compris entre 1.120 et 5.063 milliards de dôngs, seront construits entre 2026 et 2030. Ils contribueront à améliorer la connexion entre Hô Chi Minh-Ville et la province de Dông Nai.

La construction de ces ponts permettra de faciliter le transport des marchandises, de réduire les coûts logistiques et de créer de nouvelles opportunités de développement pour les zones industrielles et urbaines des deux côtés du fleuve Dông Nai.

Développer le réseau ferroviaire régional

Le Conseil populaire a également approuvé l’ajout de plusieurs projets ferroviaires importants à la liste nationale, notamment les lignes : Bình Duong - Suối Tiên, Thu Dâu Một - Hô Chi Minh-Ville, Vung Tàu - Bà Rịa - Phú My, Thu Thiêm - Long Thành, ainsi que le prolongement de la ligne de métro Bến Thành - Suối Tiên jusqu’à l’aéroport international de Long Thành.

Ces projets visent à renforcer la connexion régionale et à compléter le réseau de transport stratégique.

Le complexe sportif national de Rạch Chiếc

Un autre point important de la session est l’adoption du projet du Complexe national des sports et de l’éducation physique de Rạch Chiếc, réalisé en partenariat public-privé (PPP).

Ce complexe pourra accueillir de grands événements sportifs nationaux et internationaux, tels que les SEA Games, les ASIAD et d’autres compétitions internationales.

Le projet sera construit sur une superficie d’environ 186,78 ha, dans le quartier de Bình Trung, à Hô Chi Minh-Ville. Il comprendra un grand stade de 65.000 à 75.000 places, une salle omnisports de 18.000 places, un centre de sports aquatiques, ainsi que des installations pour le football et le tennis.

L’investissement total est estimé à environ 145.629 milliards de dôngs. Le projet sera réalisé sous forme de contrat de construction–transfert (BT), avec un paiement par attribution de terrains. L’investisseur assurera l’ensemble du financement, dont 15% de fonds propres et 85% provenant de prêts et d’autres sources légales.

La durée totale du projet est estimée à environ huit ans, dont un an pour la préparation et sept ans pour la construction.

