F1 : Piastri remporte le sprint au Qatar

L'Australien Oscar Piastri, deuxième du championnat du monde de Formule 1, a remporté la course sprint du Grand Prix du Qatar samedi 29 novembre sur le circuit de Lusail où son coéquipier britannique Lando Norris, troisième, a une première chance de décrocher le titre mondial dimanche 30 novembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Auteur d'un très bon départ depuis la pole position, le pilote McLaren a mené de bout en bout cette course de 19 tours seulement (contre 57 pour le GP) qui décerne des points au championnat.

Il s'est imposé devant le Britannique George Russell (Mercedes) et Norris.

Piastri est l'un des deux derniers pilotes encore en lice -avec Max Verstappen- à pouvoir empêcher Norris de conquérir sa première couronne mondiale en F1.

Verstappen, justement, a franchi la ligne d'arrivée quatrième après être parti sixième. Depuis le début du weekend, le Néerlandais semble en délicatesse au volant de sa Red Bull.

Chez les Français, Isack Hadjar (Racing Bulls) a terminé 9e, loin devant Esteban Ocon (Haas), 15e, et Pierre Gasly (Alpine), 18e.

Au championnat, Piastri reprend deux points à Norris, qui conserve toutefois 22 longueurs d'avance - tandis que 50 points restent à distribuer d'ici le GP d'Abou Dhabi couru dimanche prochain.

Deuxième du général à égalité de points avec Piastri avant l'arrivée du paddock au Qatar, Verstappen repasse troisième et compte désormais 25 unités de retard sur son rival anglais.

S'il veut rester dans la course au titre, le quadruple champion du monde n'a désormais plus d'autre choix que de terminer devant Norris lors du GP dont le départ sera donné dimanche 30 novembre à 17h00 (heure de Paris), et à l'issue duquel jusqu'à 25 points seront à prendre.

D'ici là, les pilotes disputeront samedi 29 novembre les qualifications "classiques" à partir de 19h00, qui détermineront la grille de départ du GP.

AFP/VNA/CVN