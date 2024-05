Explosion au Cambodge : les autorités accusent la chaleur extrême

"L'incident (...) résulte d'un problème technique, parce que les armes étaient vieilles et défaillantes, et à cause de la chaleur", a détaillé le communiqué, citant une enquête d'experts. Les investigations ont aussi rejeté l'hypothèse d'une mutinerie ou d'un acte terroriste. La déflagration, qui a détruit un camion de munitions et plusieurs bâtiments alentours, s'est produite vers 14h45 (07h45 GMT) dans une base militaire de la province de Kampong Speu (Sud). Elle a tué 20 soldats et blessé plusieurs autres personnels de l'armée cambodgienne. Le Cambodge traverse une période prolongée de chaleur extrême, avec des températures dépassant 40 degrés Celsius, proche du record historique, ont prévenu les autorités. Toute la région suffoque depuis plusieurs semaines sous l'effet de la canicule, renforcé cette année par le phénomène météorologique El Nio. Le Premier ministre Hun Manet a ordonné, mercredi 1er mai , aux écoles de se préparer à l'éventualité de fermer pour protéger la santé des enfants et des employés, et a mis les fonctionnaires en état d'alerte sur la question du manque d'eau.

