Pérou : un bus plonge dans un ravin, 25 morts

>> Pérou : la foudre tue un guide et blesse six touristes français

>> Les ravages de la dengue au Pérou, infections record au Brésil et en Argentine

>> Le Pérou crée une Réserve naturelle marine à la frontière avec l'Équateur

Le bus interprovincial, qui transportait une cinquantaine de passagers, s'est écrasé vers 22h10, heure locale, sur l'autoroute menant à Celendin, dans le département de Cajamarca, a déclaré Hugo Uriarte, le chef de la police de la province de Celendin. Les opérations de sauvetage se poursuivent, mais elles ont été compliquées par la profondeur et l'inaccessibilité du ravin, a précisé M. Uriarte. Le responsable de la communication de la province de Celendin, Jaime Herrera, a indiqué à la télévision publique péruvienne que le bus avait fini dans la rivière Sendamal, ce qui rendait probable que plusieurs passagers aient été emportés par le courant. Certains des survivants, dont le chauffeur, ont subi des blessures très graves et ont été transportés dans les hôpitaux de Celendin et de Cajamarca. Les autorités sont en train de recueillir des informations auprès des survivants afin de déterminer la cause de l'accident. Un deuil de 72 heures a été décrété à l'échelle de la province de Celendin.

Xinhua/VNA/CVN