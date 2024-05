Ukraine

Les exportations agricoles via la mer Noire reviennent à leur niveau d'avant le conflit

Les exportations agricoles de l'Ukraine via les ports de la mer Noire ont retrouvé leurs niveaux d'avant le conflit, a rapporté mardi 30 avril l'Agence de presse gouvernementale Ukrinform, citant un diplomate de haut rang.

>> L'ONU continuera à œuvrer en faveur de l'Initiative céréalière de la mer Noire

>> Les chefs des diplomaties russe et turque discutent de l'avenir de l'initiative céréalière

>> Céréales : Erdogan en Russie pour tenter de convaincre Poutine d'une reprise de l'accord

Depuis l'été dernier, l'Ukraine a exporté environ 25 millions de tonnes de denrées alimentaires via les ports d'Odessa, de Chornomorsk et de Pivdenny, a déclaré Sergiy Kyslytsya, représentant permanent de l'Ukraine auprès des Nations unies. Au total, 1.300 navires cargos ont quitté l'Ukraine depuis la mise en place d'un "corridor humanitaire" en mer Noire le 10 août 2023, a précisé M. Kyslytsya. Selon M. Kyslytsya, ces navires ont livré des céréales et d'autres produits agricoles de l'Ukraine vers 40 pays. En août 2023, l'Ukraine a établi le "corridor humanitaire" pour les navires cargos en mer Noire comme alternative à l'Initiative céréalière de la mer Noire qui s'est effondrée en juillet de la même année.

Xinhua/VNA/CVN