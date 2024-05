Haïti : le Conseil de transition nomme Fritz Bélizaire nouveau PM

>> Les humanitaires utilisent le transport aérien pour acheminer l'aide et les travailleurs en Haïti

>> Haïti : le Conseil présidentiel de transition s'engage à rétablir l'ordre public

>> Haïti : l'ONU appelle à accélérer la mise en œuvre complète des dispositions de gouvernance transitoire

M. Bélizaire remplace Michel Patrick Boisvert, qui a occupé temporairement le poste de Premier ministre depuis le 25 avril pendant l'installation du Conseil de transition et l'annonce de la démission d'Ariel Henry. Les membres du conseil sont parvenus à un accord majoritaire mardi 30 avril sur les nominations sans exigence de processus électoral dans le but de rétablir rapidement l'ordre constitutionnel dans ce pays des Caraïbes déchiré par la violence des gangs, et des troubles politiques et sociaux, ont rapporté les médias locaux. Le Conseil de neuf membres, incluant deux observateurs, est chargé de mener le pays vers de nouvelles élections en 2026.

Xinhua/VNA/CVN