Le Cambodge met en garde contre les risques sanitaires à cause de la canicule

La secrétaire d'État cambodgienne et porte-parole du ministère de la Santé, Or Vandine, a mis en garde le 1 er mai contre les risques sanitaires aux habitants lorsque les températures dans ce pays d'Asie du Sud-Est ont atteint des niveaux records.

Or Vandine a exhorté la population à être prudente et à prendre soin de sa santé en cas de déshydratation en buvant plus d'eau. Elle a déclaré que les températures actuelles sont "ont été les plus élevées jamais enregistrées dans l'histoire du Cambodge". Elle a ajouté que la chaleur extrême pourrait provoquer un essoufflement ou des évanouissements, une crise cardiaque et la mort.

Elle a également conseillé aux gens de porter des vêtements légers et à manches longues et d'utiliser une crème solaire ou un parapluie pour se protéger du soleil.

D'après le ministère cambodgien des Ressources en eau et de la Météorologie, le pays a enregistré la température la plus élevée jamais enregistrée pendant cette saison chaude depuis environ 170 ans.

