Afghanistan : un tireur tue six personnes dans une mosquée de Hérat

Six personnes ont été tuées et une blessée dans l'attaque par un homme armé d'une mosquée de la province de Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan.

>> Afghanistan : 60 morts en trois semaines dans des intempéries

>> Afghanistan : 21 morts, 38 blessés dans une collision routière

>> Troisième rentrée scolaire sans les filles dans le palier secondaire

Six personnes ont été tuées et une blessée dans l'attaque par un homme armé d'une mosquée de la province de Hérat, dans l'Ouest de l'Afghanistan, a annoncé le ministère de l'Intérieur dans la nuit de lundi 29 à mardi 30 avril. Lundi "à 21h00 (16h30 GMT), une personne non identifiée a fait feu sur des fidèles dans une mosquée du district de Guzara" au sud de la capitale provinciale Hérat, "six civils ont été tués, un autre blessé", a annoncé le porte-parole du ministère, Abdul Matin Qani, sur le réseau social X. L'attaque n'avait pas été revendiquée mardi matin dans ce pays fréquemment agité par des attentats du groupe État islamique du Khorasan (EI-K), qui visent souvent la communauté chiite. L'EI-K avait revendiqué un attentat à l'explosif contre un minibus le 21 avril dans un quartier de Kaboul qui avait fait un mort et trois blessés.

AFP/VNA/CVN