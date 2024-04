Le Pérou crée une Réserve naturelle marine à la frontière avec l'Équateur

Au large des régions de Tumbes et Piura, la nouvelle "Réserve nationale Mar Tropical de Grau" renferme de nombreuses espèces marines, les monts sous-marins du banc de Mancora et les récifs de Punta Sal, les seuls du Pérou. Cette réserve représente 0,14% de la zone maritime totale du Pérou, a précisé le ministre de l'Environnement, Juan Carlos Castro. C'est la deuxième réserve naturelle marine du pays, après celle de la Dorsal de Nasca, de plus de 62.000 km², créée en 2021. La protection de cette zone naturelle est réclamée depuis une dizaine d'années par des petits pêcheurs et des associations de défense de l'environnement qui s'insurgent du chalutage dans cette région de l'océan Pacifique. La zone abrite 70% des espèces de poissons consommées au Pérou, selon Naturaleza y Cultura Internacional, l'une des ONG à l'origine de la requête, notamment de la sole et du mérou, vedettes de la cuisine péruvienne dans le traditionnel ceviche. Des baleines à bosse transitent également par cette zone.

APS/VNA/CVN