Équateur : huit morts dans un accident d'hélicoptère

Cinq soldats et trois civils ont été tués vendredi 26 avril dans le crash d'un hélicoptère de l'armée équatorienne, a annoncé cette dernière.

>> Australie : cinq morts dans un accident d'hélicoptère à Melbourne

>> Sept morts dans un accident d'hélicoptère en Italie

>> Brésil : quatre morts dans un accident d'hélicoptère à Sao Paulo

L'appareil, qui transportait de l'aide humanitaire à des populations touchées par des inondations, s'est écrasé à 09H36 (14H36 GMT) dans le district de Tiwino situé dans la province de Pastaza (est), a précisé l'armée équatorienne dans un communiqué. "L'armée équatorienne a ordonné la création immédiate d'une commission d'enquête sur le crash afin de déterminer la cause de ce malheureux accident, qui cause du chagrin aux forces armées et aux Équatoriens", a ajouté l'armée.

Xinhua/VNA/CVN