Afrique de l'Est

Le chef de l'ONU attristé par les morts provoquées par des inondations



Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est profondément attristé d'apprendre les centaines de morts et les nombreuses vies affectées par les fortes inondations au Burundi, au Kenya, en Somalie, en Tanzanie et dans d'autres parties de l'Afrique de l'Est, a déclaré mercredi 1er mai son porte-parole.