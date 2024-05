La Banque de Thaïlande estime une croissance économique de 1% au 1er trimestre

>> La Banque de Thaïlande met en garde contre une récession économique

>> L’économie thaïlandaise est confrontée à un ralentissement à long terme

>> La monnaie thaïlandaise devient l'une des moins performantes d'Asie

La Banque centrale thaïlandaise a fait ce commentaire lors de la publication de sa dernière mise à jour économique le 30 avril. L'économie a ralenti en mars en raison du ralentissement de la demande intérieure et du tourisme après une bonne expansion au cours des périodes précédentes, et en partie parce que les bénéfices de la campagne Easy E-Receipt se sont dissipés, selon la banque centrale. Malgré ce ralentissement, l'économie a montré des signes d'amélioration au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, mais la croissance globale devrait rester faible sur un an. L’économie thaïlandaise a connu une croissance de 1,9% l’année dernière, soit une croissance plus lente que prévu, et une croissance inférieure à 2,5% en 2022, à la traîne des autres grandes économies de la région.

