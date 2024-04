La banque centrale russe relève ses prévisions de croissance du PIB

L'économie russe a enregistré au premier trimestre une croissance plus rapide que les prévisions initiales et la consommation reste élevée dans un contexte de progression sensible des revenus des ménages et de moral des ménages positif, selon la banque centrale. La banque a maintenu ses taux directeurs à 16% tandis que les pressions inflationnistes redescendent progressivement de leur niveau élevé. La montée continue de la demande intérieure surpasse les capacités du pays à augmenter l'offre, ce qui signifie que le retour de l'inflation à l'objectif visé devrait être plus lent que prédit initialement en février, a indiqué la banque.

Xinhua/VNA/CVN