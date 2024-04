Burkina Faso : suspension de plusieurs médias internationaux

>> La fraise, "or rouge" inattendu des producteurs au Burkina Faso

>> Burkina Faso : une soixantaine de terroristes "neutralisés" dans l'Est

Le CSC a affirmé avoir constaté la diffusion le samedi 27 avril sur les ondes et les plateformes numériques de TV5 Monde, DeutschWelle, Ouest-France, Le Monde.fr, ApaNews, The Gardian et AgenceEcofin, d'un élément audiovisuel et d'un article accusant l'armée burkinabè d'exactions sur des populations civiles. "Les accusations font suite à la publication d'un rapport par l'ONG Human Rights Watch sur son site Internet", selon qui l'armée burkinabè a exécuté sommairement au moins 223 civils fin février 2024, rappelle le communiqué du CSC. Le communiqué évoque "des déclarations péremptoires et tendancieuses" contre l'armée burkinabè dans le contenu dudit rapport. Le CSC a décidé de la suspension des programmes de la télévision TV5 Monde pour une durée de deux semaines, ainsi que la suspension de l'accès aux sites Internet de TV5 Monde, DeutschWelle, Ouest-France, Le Monde.fr, ApaNews, The Gardian et AgenceEcofin à partir du territoire burkinabè. Cette mesure intervient deux jours après la suspension temporaire des radios britannique BBC et américaine Voix de l'Amérique (VOA) pour les mêmes raisons.

Xinhua/VNA/CVN