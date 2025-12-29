Le Vietnam crée un centre de coordination multiprojets de plaquettes de silicium

Le ministère des Sciences et des Technologies vient de publier la décision N°4386/QD-BKHCN en date du 24 décembre 2025, définissant les fonctions, les missions et la structure organisationnelle du Centre national vietnamien de coordination multiprojets de plaquettes de silicium.

>> La nouvelle capitale indonésienne semblable à la "Silicon Valley"

>> Mise en service de la plus grande usine de ferrosilicium du Vietnam

>> Première usine de fabrication de plaquettes de silicium

Photo : CTV/CVN

Le centre est une unité publique non commerciale relevant de l’Autorité de l’industrie des technologies de l’information et de la communication. Véritable plateforme stratégique, le centre assurera la coordination entre les instituts de recherche, les entreprises de conception de puces et les installations de fabrication, d’encapsulation et de test, tant au niveau national qu’international.

La création du centre (VNMPW/CC, pour Vietnam National Multi-Project Wafer Coordination Center) répond à l’un des principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises de conception de puces : le besoin d’un soutien complet tout au long de la chaîne de production pilote.

Il fournira des outils de conception, des bibliothèques logicielles et un soutien technique approfondi, permettant de transformer plus rapidement les idées sur papier en produits concrets.

Au-delà de son rôle de gestion, le centre s’attachera à fournir des services publics essentiels. Il s’agira notamment de donner accès à des logiciels spécialisés d’automatisation de la conception électronique, de partager des bibliothèques de propriété intellectuelle et de réaliser la vérification technique de la conception, ainsi que la mesure et l’évaluation des performances et de la qualité des puces après la production pilote.

La formation de la main-d’œuvre constituera une mission centrale. Le centre organisera des formations pratiques intensives et soutiendra les universités dans leurs activités de conception de puces afin de contribuer à la formation d’une main-d’œuvre d’ingénieurs hautement qualifiés pour ce secteur clé.

De plus, les jeunes entreprises bénéficieront d’un soutien à la commercialisation de leurs produits et d’un accès aux fonds d’investissement nationaux.

Le centre a notamment pour mission de développer l’écosystème des semi-conducteurs grâce à une coopération internationale renforcée. Cela inclut la mise en place de réseaux de collaboration avec les pays dotés d’industries des semi-conducteurs de pointe, la promotion du partage de données et l’encouragement du développement d’une communauté de conception de puces basée sur des technologies ouvertes.

La création de ce centre renforce non seulement l’autonomie technologique du Vietnam, mais consolide également sa position de destination prometteuse au sein de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.

Grâce à une feuille de route opérationnelle à long terme et à des investissements systématiques, le centre devrait servir de tremplin pour la propriété intellectuelle vietnamienne sur les marchés internationaux.

VNA/CVN