Technologie 4.0

Projet de développement d'un système de centres de formation d’excellence et de talent

Le projet vise à former au moins un ou deux réseaux de centres de formation d’excellence et de talent dans chaque domaine technologique prioritaire de l'industrie 4.0 ; à former au moins deux ou trois réseaux de centres de formation et de talents dans les trois régions du Nord, du Centre et du Sud dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’industrie des semi-conducteurs et de la biotechnologie.

Chaque réseau de centres de formation d’excellence et de talent est dirigé par un établissement d’enseignement supérieur solide et compte au moins cinq établissements d’enseignement supérieur et un certain nombre d’entreprises nationales et étrangère.

Photo : VNA/CVN

Chaque réseau organise au moins un excellent programme de formation adaptative, de recyclage, de formation avancée et de formation spécialisée pour le développement des ressources humaines dans un certain nombre de domaines technologiques prioritaires de l'industrie 4.0.

Le projet vise à attirer au moins 100 scientifiques et experts talentueux d'outre-mer vietnamiens et étrangers pour participer à l'enseignement et à la recherche scientifique dans les établissements d'enseignement supérieur au Vietnam.

Le projet définit quatre tâches et solutions de mise en œuvre : rechercher, examiner et proposer des mécanismes et des politiques pour créer des percées dans les activités de formation dans un certain nombre de domaines technologiques prioritaires de l'industrie 4.0 ; construire, consolider et développer des centres de formation d’excellence et de talent dans un certain nombre de domaines technologiques prioritaires de l’industrie 4.0 du Vietnam ; développer et améliorer les capacités d'enseignement, de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat pour les centres de formation d'excellence et de talents dans un certain nombre de domaines technologiques prioritaires de l'industrie 4.0 du Vietnam ; promouvoir la coopération internationale et l’intégration en matière de formation dans un certain nombre de domaines technologiques prioritaires de l’industrie 4.0.

VNA/CVN