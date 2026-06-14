Mode : les marques vietnamiennes prennent leur envol

Les stylistes vietnamiens séduisent de plus en plus d’artistes étrangers. Ce succès témoigne d’une identité affirmée, soutenue par un savoir-faire artisanal ingénieux, capable de s’imposer sur la scène mondiale.

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Photo : LTH/CVN

Des tapis rouges des festivals de cinéma aux tournées musicales internationales, de la dynamique Asie du Sud-Est au gigantesque marché chinois de 1,4 milliard d’habitants, en passant par le Moyen-Orient, les créations “made in Vietnam” affirment fièrement leur place. Elles portent en elles la quintessence de la culture nationale, un savoir-faire artisanal d’exception et une vision stratégique résolument tournée vers l’international.

Lors du Festival de Cannes organisé du 12 au 23 mai dernier, de nombreuses stars du cinéma et reines de beauté ont foulé le tapis rouge vêtues de créations vietnamiennes : l’actrice Samadhi Zendejas (Mexique), Miss Grand International 2022 Isabella Menin (Brésil), Miss Monde 2024 Krystyna Pyszková (République tchèque), l’actrice Zhou Ye (Chine) ou encore la personnalité télévisuelle Hofit Golan (Israël). Leurs tenues, confectionnées avec minutie, étaient signées par des créateurs vietnamiens tels que Lê Thanh Hòa, Phan Huy et Pham Dang Anh Thu.

Miss Monde 2024, Krystyna Pyszková, a rayonné telle une “déesse” dans une robe de soirée signée Lê Thanh Hòa, inspirée de la lumière et de l’eau. Le Festival de Cannes n’est d’ailleurs le seul rendez-vous où la reine de beauté tchèque a misé sur le savoir-faire vietnamien : elle a déjà arboré des créations “made in Vietnam” à de nombreuses reprises lors de ses événements internationaux.

Quelques mois auparavant, la rappeuse Cardi B était montée sur scène lors du “Little Miss Drama Tour” aux États-Unis, vêtue d’un costume orné de cristaux signé par le designer Dô Long.

Savoir-faire artisanal

Le designer Lê Thanh Hòa - dont les créations sont appréciées par des stars comme Liu Yifei (Chine), Miranda Lambert et Bella Thorne (États-Unis) - estime que “l’intérêt croissant des artistes internationaux pour les produits du Vietnam s’explique par l’affirmation progressive d’une véritable identité de sa haute couture”. Selon lui, “les créateurs de mode vietnamiens, en particulier la jeune génération, ne se limitent plus à l’esthétique, ils mettent désormais l’accent sur les techniques de couture, le savoir-faire artisanal et la narration culturelle à travers un langage de mode contemporain. C’est précisément ce qui attire aujourd’hui le marché international”.

Photo : CTV/CVN

De son côté, le styliste Dô Long - auteur de plusieurs tenues remarquées portées par Cardi B, Nicole Scherzinger, Teyana Taylor ou Rita Ora - se souvient : “Autrefois, lorsqu’on évoquait les tapis rouges internationaux, on pensait immédiatement aux grandes marques européennes ou américaines. Aujourd’hui, les célébrités internationales et leurs stylistes sont beaucoup plus ouverts. Ils recherchent des créations dotées d’une identité forte, d’une haute technicité et d’une singularité capable de marquer les esprits au milieu d’innombrables apparitions médiatiques. Lorsqu’une création est de qualité, que l’image de marque est convaincante et que le professionnalisme est au rendez-vous, la distance géographique ne constitue plus un obstacle”.

En Asie du Sud-Est, de nombreux artistes et jeunes consommateurs de Singapour, de Thaïlande ou des Philippines s’intéressent désormais aux marques vietnamiennes. Les techniques artisanales de couture y sont particulièrement saluées. Le hashtag “mode vietnamienne” suscite également l’intérêt de prestigieux magazines internationaux comme Vogue, Elle ou FirstClasse.

La marque Das La Vie a notamment été citée par Vogue Philippines dans un article consacré à “10 designers d’Asie du Sud-Est qui redéfinissent le quotidien à travers l’artisanat”. Le magazine malaisien FirstClasse a, lui aussi, souligné l’essor international de la mode vietnamienne dans un article présentant huit marques : Montsand, Fancì Club, La Lune, Latui Atelier, Lsoul, Huelleyrose, Viery Studios et Bunny Hill Concept.

De son côté, Elle Singapore a récemment salué Ngô Hoàng Kha, fondateur de la marque KHAAR, qualifié de “transformateur des déchets textiles en créations de mode intentionnelles grâce à des techniques de fabrication méticuleuses”. Le magazine considère KHAAR comme l’un des pionniers dans ce secteur. Propulsée dans le Top 10 du prix “Vogue Singapore x BMW Innovation” 2024, KHAAR a multiplié les opportunités sur le marché singapourien.

Lors du défilé “Singapore Stories 2025”, sa collection “Rice/Rise : From fields to pixels”, subtile fusion entre identité vietnamienne et esthétique numérique, a suscité un vif engouement. Ce succès lui a permis d’intégrer durablement Dors at Design Orchard, l’espace le plus prestigieux consacré au design au cœur de Singapour.

Essor de la mode éco-responsable

Observant le marché singapourien, Ngô Hoàng Kha précise : “Les amateurs de mode éco-responsable sont souvent des hommes et femmes d’affaires ou des personnalités politiques dotés d’une esthétique raffinée. Ils sont discrets, peu attirés par les paillettes médiatiques et prêts à payer pour des valeurs artistiques, artisanales et uniques, notamment pour des créations issues de chutes de tissus et de vêtements recyclés”.

Photo : AFP/VNA/CVN

Lors de la remise des “Star Awards 2026” tenue à Singapour le 19 avril, trois artistes - Richie Koh, Jona Chung et Desmond Ng - ont porté les créations “Dôc ban” (Unique) du styliste vietnamien Hô Tân Tài. Richie Koh a particulièrement attiré l’attention dans un costume orné à la main de plus de 15.000 cristaux. Fort de plus de dix ans d’expérience, Tân Tài privilégie la qualité plutôt que le simple prestige des podiums. Sa marque attire de plus en plus de clients en Thaïlande et aux Philippines, qui passent commande via Instagram.

Nommée “plus belle femme des Philippines”, Marian Rivera figure parmi les clientes fidèles de Hacchic Couture et porte régulièrement ses robes à sequins lors d’événements majeurs, jouant ainsi un rôle de passerelle entre les marques vietnamiennes et le marché philippin.

De son côté, l’actrice et mannequin Mai Davika affiche ouvertement son attrait pour la mode vietnamienne auprès de ses plus de 17 millions d’abonnés. Elle possède des créations de nombreuses marques vietnamiennes telles que DATT, Latui Atelier, Fancì Club ou encore Lsoul.

En Chine, les créations de Lê Thanh Hòa, Bach Cao Cuong, Anh Thu, Trà Linh, Linh Nga s’imposent également comme des choix privilégiés des célébrités telles que Liu Yifei ou Fan Bingbing sur les tapis rouges.

Lors de la Fashion Week de Shanghai Automne-Hiver 2026, les marques White Ant, Lsoul et Linh Nga Couture ont démontré leur capacité à rivaliser avec les grandes enseignes du marché chinois. White Ant, fondée par Bach Cao Cuong, a choisi Shanghai pour son premier défilé international après un repositionnement stratégique vers une mode durable et minimaliste. Selon Cao Cuong, “la mode vietnamienne excelle dans le segment haut de gamme et dans l’artisanat de précision grâce à la dextérité et à l’ingéniosité de ses artisans. Le statut de la mode vietnamienne a considérablement progressé par rapport au passé, et nous espérons aller encore plus loin”.

Pour sa deuxième participation à la Fashion Week de Shanghai, Linh Nga Couture a attiré une forte attention médiatique. Sa collection “Azure Reverie” s’est hissée parmi les tendances sur Douyin et Rednote grâce à une stratégie judicieuse : inviter l’actrice chinoise Sun Xuening comme égérie du défilé. Linh Nga fait partie des stylistes vietnamiennes ayant su résister à la pandémie de COVID-19 et aux crises économiques pour s’imposer sur la scène internationale. “Pour moi, chaque échec est un tremplin. Plus les difficultés sont grandes, plus elles me poussent à apprendre et à progresser”, confie-t-elle.

Créativité et lucidité

Toujours lors de la Fashion Week de Shanghai Automne-Hiver 2026, la marque Lsoul, fondée par Nguyên Trong Lâm, a fait sensation avec sa collection “L’Amour”. Après l’ouverture d’une première boutique à Shanghai l’an dernier, la marque en a inauguré une deuxième à Hangzhou en mai, marquant ainsi les dix ans d’entrepreneuriat de son fondateur.

Photo : Lsoul/CVN

Pour conquérir le marché international, les jeunes créatrices Trà Linh et Huỳnh Thanh Tho misent sur des stratégies innovantes. Trà Linh, fondatrice de Hacchic Couture, vient de célébrer ses treize années de carrière avec le “Private Tour”, un défilé haut de gamme organisé dans sept pays (Espagne, Malaisie, Japon, Émirats arabes unis, Qatar, Suède, Finlande) et permettant aujourd’hui à sa marque d’être distribuée dans 35 pays.

“Être une femme designer est devenu un avantage pour exporter la mode vietnamienne vers des marchés ayant des spécificités religieuses et culturelles strictes, notamment au Moyen-Orient. En raison de ces particularités, seules les créatrices peuvent établir un contact direct avec la clientèle féminine de cette région”, explique-t-elle.

Autre figure emblématique de la jeune génération de stylistes vietnamiens, Huỳnh Thanh Tho, 27 ans, fondatrice de la marque Badbiss, intègre avec audace les motifs de la dynastie des Ly (1009-1225) dans des silhouettes contemporaines très sensuelles. Grâce aux réseaux sociaux, elle a su séduire plusieurs célébrités chinoises. Elle a ouvert un studio à Hangzhou pour sa clientèle internationale tout en revendiquant fièrement le label “made in Vietnam”.

Lê Thanh Hòa estime que la reconnaissance croissante des designers vietnamiens par les artistes, stylistes et médias internationaux constitue un signe encourageant : “Cela ouvre de nombreuses opportunités en matière de marchés, de clientèle internationale et de connexions mondiales pour les marques vietnamiennes”. Mais ces opportunités s’accompagnent également de nombreux défis.

“Les standards internationaux sont extrêmement élevés. Chaque produit doit être irréprochable, aussi bien en photo qu’en réalité. Par ailleurs, la concurrence est féroce : les célébrités internationales ont accès aux plus grandes marques mondiales. Pour qu’elles choisissent nos créations, il faut une identité forte et un professionnalisme exemplaire”, affirme Dô Long.

Photo : Bazaarvietnam/CVN

Lê Thanh Hòa ajoute : “Le plus grand défi consiste aujourd’hui à préserver l’identité vietnamienne dans le processus d’intégration internationale. Si nous suivons simplement les tendances mondiales, nous risquons de disparaître dans la masse. En revanche, si nous savons équilibrer identité nationale, personnalité, artisanat et vision contemporaine, cela deviendra un atout unique pour la mode vietnamienne sur le marché mondial”.

En définitive, le succès des créateurs de mode vietnamiens ne se mesure pas seulement au nombre de célébrités qu’ils habillent, aux commandes exportées ou aux boutiques ouvertes à l’étranger. Il réside avant tout dans leur capacité rare à transformer l’héritage culturel vietnamien en un langage esthétique universel. Car, comme le souligne Ngô Hoàng Kha, “si les langues et les frontières diffèrent, l’émotion suscitée par une pièce artisanale authentique parle directement au cœur“. Le Vietnam ne se contente plus de suivre les tendances mondiales : il affirme désormais, avec audace et créativité, sa propre vision de la mode contemporaine.

Linh Thao/CVN