Toyota Motor Asia crée "Move Your World Beat" pour relier l’Asie par la musique

Toyota Motor Asia a lancé "Move Your World Beat", un projet musical régional réunissant six artistes originaires de Malaisie, du Pakistan, des Philippines, de Singapour, de Thaïlande et du Vietnam, qui composeront des morceaux originaux en utilisant des sons produits par des voitures.

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Photo : Toyota/CVN

Dévoilée à Singapour le 29 juillet en partenariat avec l’agence créative VIRTUE Asia, cette initiative vise à connecter de jeunes créateurs de toute la région tout en mêlant patrimoine culturel traditionnel et expressions contemporaines.

Le projet réunit un groupe varié d’artistes, dont la multi-instrumentiste et DJ malaisienne Belle Sisoski, la musicienne et ethnomusicologue pakistanaise Natasha Noorani, Miguel Benjamin et Paolo Benjamin (du groupe de folk-pop philippin Ben&Ben), la chanteuse et productrice singapourienne Shye, l’artiste et compositrice thaïlando-italienne Valentina Ploy, ainsi que le producteur de musique et DJ vietnamien 2pillz.

Plus qu’une simple campagne, "Move Your World Beat" est une plateforme vivante : Toyota y dresse la scène et laisse les créateurs d’Asie mener la danse. C’est là que la musique devient le vecteur, et que les communautés qui la portent deviennent le message.

Dans le cadre de ce défi, les artistes créent une musique originale à partir de sons propres à une Toyota - allant de cliquetis subtils et de bourdonnements ambiants jusqu’à des sonorités élaborées -, les artistes réinterprètent ces bruits selon leur style unique.

En transformant les sons fonctionnels d’un véhicule en une forme d’expression créative, le projet met en lumière l’idée que le mouvement n’est pas seulement physique, mais aussi culturel et émotionnel.

Chaque morceau reflète à la fois la singularité artistique de son auteur et une identité commune, contribuant ainsi à une œuvre d’ensemble qui célèbre la diversité de l’Asie tout en l’unissant par la musique.

Plutôt que de promouvoir un modèle de véhicule spécifique, le projet met l’accent sur une collaboration créative transfrontalière. Chaque artiste publiera des compositions individuelles avant de fusionner son travail au sein d’un morceau régional commun, prévu pour la fin de l’année 2026.

Au cœur de l’initiative "Move Your World" se trouvent l’engagement de Toyota envers les communautés d’Asie, la liberté de mouvement ainsi que la joie et l’enthousiasme d’avancer ensemble, a déclaré Jaja Ishibashi, directeur général de Toyota Motor Asia.

En soutenant les créateurs et en réunissant des voix diverses, nous espérons inspirer de nouvelles formes d’expression et démontrer qu’en avançant ensemble, nous pouvons créer quelque chose de bien plus grand que ce que chacun de nous pourrait accomplir seul, a-t-il indiqué.

VNA/CVN