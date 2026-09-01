"Éternel", Lionel Messi dit adieu à la sélection argentine

À 39 ans, la légende argentine du football Lionel Messi a annoncé lundi 31 août sa retraite internationale après plus de deux décennies d'une relation passionnelle avec sa sélection, conclue par une finale perdue au Mondial.

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"Du temps s'est écoulé depuis la finale, et après y avoir beaucoup réfléchi, je veux vous annoncer à tous que je prends ma retraite avec l'équipe nationale. C'est une décision (...) qui fait encore mal au plus profond de moi, mais je comprends que c'est le moment", a écrit sur son compte Instagram l'octuple Ballon d'Or, qui a inscrit 125 buts en 207 sélections.

"Il ne me reste plus beaucoup de temps, les étapes se succèdent et celle-ci me fait particulièrement mal. J'aime, j'ai aimé et j'aimerai toujours la sélection. J'ai tout donné, je n'ai plus rien à donner, il y a de très bons jeunes qui arrivent derrière et qui méritent leur place", a poursuivi celui qui a encore inscrit un quadruplé ce week-end avec son club de l'Inter Miami.

Dans son message, qui a généré plus de 7,5 millions de cœurs et 625.000 commentaires en quatre heures, Messi explique avoir écrit ces mots le 21 juillet, soit deux jours après la finale du Mondial perdue contre l'Espagne (1-0 a.p.). Le décès de son père et agent Jorge Messi, survenu début août, l'a conforté dans sa décision de tourner la page, a-t-il expliqué.

La retraite internationale de l'ancienne star du Barça et du Paris SG crée un vide dans le monde du football, habitué aux prouesses du No10 qui a connu sa première sélection en 2005, et laisse orphelin son rival de toujours Cristiano Ronaldo, qui a admis en août qu'il envisageait de raccrocher bientôt les crampons.

"Tu es éternel"

"Merci d'avoir donné tant de joie à des millions de passionnés de foot", a commenté le président de la Fifa, Gianni Infantino. "Tu te retires du football international en tant que champion du monde et comme l'un des meilleurs joueurs que notre sport ait connus", ajoute le patron de la fédération internationale sur Instagram.

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Pour sa dernière compétition avec l'Argentine, Messi a régalé lors du Mondial cet été, avec 8 buts dont un triplé contre l'Algérie. Mais il est passé à côté de sa finale. En 2014 au Brésil, il avait déjà trébuché sur la dernière marche, contre l'Allemagne (1-0 a.p.).

Son apothéose restera la Coupe du monde de 2022 au Qatar remportée aux dépens de la France aux tirs au but, au terme d'un scénario resté dans la légende de la compétition.

Son palmarès avec l'Argentine comprend aussi deux Copa America (2021, 2024), un titre olympique (2008), une Finalissima contre l'Italie championne d'Europe (2022) et un Mondial des moins de 20 ans (2005). Ses succès en sélection ont cimenté sa place dans le Panthéon du football argentin aux côtés de l'idole Diego Maradona.

"Juste merci, le plus grand de toute l'histoire, merci de nous avoir rendus tellement, mais tellement heureux, tu n'imagines pas combien de sourires tu as fait naître !! Tu es éternel", a réagi son coéquipier en sélection et à Miami, Rodrigo De Paul.

Le "vide" qui vient

"Nous allons t'être reconnaissants toute notre vie d'être Argentin, d'avoir hissé l'Argentine au sommet du monde", a salué Angel Di Maria, qui a côtoyé Messi au PSG et en sélection.

"Je t'ai vu souffrir, tomber et te relever (...) Quelle fierté d’avoir été à tes côtés sur cette route et de t'avoir vu réaliser tous tes rêves. Tu méritais cette histoire et bien plus encore. Nous t’aimons à l’infini", a commenté son épouse, Antonela Roccuzzo, sur Instagram.

"Merci beaucoup, homme impossible... !!!", a réagi le président Javier Milei sur X.

Dans les rues de Buenos Aires, des Porteños disaient ressentir la fin d'une ère. Ernesto Godoy, enseignant de 38 ans, saluait pour l'AFP "une carrière hallucinante, un profil de sportif comme il y en a très peu : une façon de jouer au football qui est un mélange de constance technique et de football de rue". "Il y a eu Maradona, un vide, puis Messi, et maintenant nous allons vivre ce vide, vivre sans Messi, comme lorsque l’Argentine a vécu sans Maradona", anticipe-t-il.

La relation entre Messi, qui a quitté son pays natal à 13 ans pour rejoindre le centre de formation de Barcelone, et sa sélection a connu de nombreux épisodes, pas toujours heureux. Le joueur avait ainsi annoncé sa retraite internationale en 2016, à la suite d'une troisième défaite en finale de la Copa America. Quelques semaines plus tard, il revenait sur sa décision.

La "Pulga" (la puce) a confié après le décès de son père qu'il ne se voyait pas jouer "encore longtemps". Messi est sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2028 avec l'Inter Miami.

"Je pars avec la sérénité et la fierté de vous avoir offert, avec mes coéquipiers, des moments de rêve. C'était incroyable de vivre tout cela avec vous. Je vous aime ! Merci à Dieu de m'avoir fait Argentin", a écrit Messi en conclusion de son message d'adieu.

AFP/VNA/CVN