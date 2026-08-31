Angleterre : Chelsea flamboyant puis fragile contre Brighton

Chelsea, avec sa toute fraîche recrue Emiliano Martinez, a mené 3-0 puis perdu le fil mais il s'est accroché pour obtenir contre Brighton (4-3) un deuxième succès en deux matches de Premier League, dimanche 30 août.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Blues ont lancé leur saison à Stamford Bridge en fanfare grâce à Romeo Lavia (4e, 1-0), Pedro Neto (14e, 2-0) et Joao Pedro (32e, 3-0), confirmant l'impressionnant potentiel offensif déjà entraperçu à la reprise contre Fulham (3-2).

Mais ils ont été rattrapés par leurs vieux démons, ceux d'une défense parfois ouverte aux quatre vents, incapable de terminer un match sans but encaissé depuis mi-janvier en championnat.

Le gardien de l'Argentine, Emiliano Martinez, n'est pas à blâmer pour ces courants d'air. Titulaire cinq heures après l'annonce de son transfert, l'ex-portier d'Aston Villa s'est montré rassurant dans les airs, précis au pied et déjà leader sur le terrain.

Il a bien plongé dans les pieds de Charalampos Kostoulas, mais le ballon est parvenu à Malick Yalcouyé qui l'a repris d'une magnifique volée (35e, 3-1). Un centre de Pascal Gross, lourdement dévié par Joao Pedro, l'a ensuite pris à contre-pied sans que sa responsabilité ne soit engagée (63e, 3-2).

La nervosité a gagné les travées de Stamford Bridge, sauf dans le parcage visiteurs redevenu très bruyant, jusqu'à ce que Cole Palmer ne donne de l'air aux siens d'une frappe parfaite en fin de course (74e, 4-2).

Les bonds de joie et le poing rageur de Xabi Alonso en disaient long sur le soulagement du nouvel entraîneur de Chelsea, dont le nom a été chanté avec force peu après.

L'ancien manager de Leverkusen et du Real Madrid a eu un dernier frisson quand Gross a réduit l'écart d'une tête (95e+6, 4-3) mais l'arbitre a sifflé la fin du match dans la foulée.

La mauvaise nouvelle pour lui est venue de la sortie sur blessure de Moises Caicedo (81e), moins d'un quart d'heure après l'entrée du milieu défensif à la carrière hachée par les pépins physiques.

Chelsea (2e, 6 pts) sera coleader à l'heure d'affronter le champion sortant, Arsenal, le week-end prochain à l'Emirates.

AFP/VNA/CVN