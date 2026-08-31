Golf : la Chinoise Yin Ruoning remporte son sixième titre sur le circuit

La Chinoise Yin Ruoning a su garder son sang-froid pour mettre fin à deux ans de disette et remporter dimanche 30 août la sixième victoire de sa carrière sur le circuit LPGA, avec deux coups d'avance, lors du FM Championship.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La joueuse de 23 ans a terminé à -14 grâce notamment à un birdie décisif au 18e trou, un par 5, scellant ainsi sa première victoire sur le circuit depuis 2024.

"J'étais très émue lorsque je me suis retrouvée sur le green du 18e trou, j'ai eu le sentiment que tous ces efforts avaient porté leurs fruits", a déclaré Yin Ruoning après sa victoire au TPC Boston, à Norton, dans l'Est des États-Unis.

"Je suis vraiment heureuse de la façon dont j'ai tenu bon aujourd'hui".

AFP/VNA/CVN