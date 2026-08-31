Basket : les Bleus se sortent du piège suédois

Trois jours après avoir étrillé la Slovénie à Bercy (92-67), l'équipe de France a connu beaucoup plus de difficultés contre la Suède, mais s'est finalement imposée dimanche 30 août à Stockholm sur un score trompeur (84-69) et fait un grand pas vers la Coupe du monde 2027.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après deux journées (sur six) du tour principal, les Bleus (7 victoires pour 1 défaite) sont confortablement en tête du groupe L et assurés de posséder, à l'issue de la fenêtre internationale, trois succès d'avance sur le quatrième et premier non qualifié.

Le Mondial au Qatar prévu en août-septembre prochain est tout proche et ils pourraient avoir leur billet en poche lors du prochain rendez-vous, le 27 novembre en Estonie et le 30 contre ces mêmes Suédois à Dijon.

Ces derniers, portés par l'arrière du Miami Heat Pelle Larsson et galvanisés par leur série de quatre succès d'affilée dans ces qualifications ainsi que les 15.000 spectateurs bruyants de l'Avicii Arena, leur ont donné du fil à retordre.

Longtemps empruntée et en panne de réussite extérieure (3/26 puis 10/37 au final), l'équipe de France, privée en dernière minute de Rudy Gobert victime d'une légère gêne musculaire, a dû attendre le dernier quart-temps pour faire la différence.

"C'est une équipe qui était en jambes, qui se connaît bien, qui est sur quatre victoires d'affilée. Ils étaient à la maison, dans un contexte particulier pour eux, ce n'est pas étonnant. On a su montrer du caractère", a commenté le capitaine Victor Wembanyama devant la presse.

Wemby (18 pts, 8 rebonds et 3 pertes de balles) a été à l'image de ses partenaires et de son équipe, longtemps sur courant alternatif avant de creuser un premier écart sur son seul tir extérieur tenté (72-65, 37e).

Il a ensuite réussi deux lancers francs pour porter l'avance à huit longueurs à un peu plus de deux minutes de la fin (77-69).

Trois flèches extérieures de Jaylen Hoard (10 pts) et Sylvain Francisco (9 pts), puis un tir en suspension pliant le match à 50 secondes du terme (82-69), ont aussi compté dans ce dernier quart-temps qui a donné au score une allure flatteuse.

AFP/VNA/CVN