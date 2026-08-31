US Open : en grande souffrance, Djokovic rend les armes d'entrée

Coup de tonnerre sur le court Arthur-Ashe : Novak Djokovic, en grande difficulté physiquement, a été éliminé dimanche soir 30 août dès le premier tour de l'US Open, une sortie précoce qu'il n'avait pas connu depuis 20 ans.

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L'ex-N°1 mondial, désormais 5e, a été battu en cinq sets 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 au bout d'un combat de plus de 4h30 remporté par l'Argentin Mariano Navone (49e).

"C'était horrible sur le court. C'est quelque chose que je traîne, malheureusement, quasiment à chaque match cette année. Vomir comme ça, c'est un vrai problème à ce niveau-là. Ensuite tout mon corps a commencé à lâcher, des douleurs, des crampes", a raconté Djokovic.

Cette élimination éloigne un peu plus encore la perspective de le voir décrocher à 39 ans un 25e sacre record en Grand Chelem.

Le quadruple lauréat dans le Queens (2011, 2015, 2018 et 2023) avait déjà montré des signes de fébrilité il y a deux semaines lors de son seul match de préparation à Cincinnati, battu d'entrée sous une chaleur étouffante.

À Flushing-Meadows, il n'avait jamais perdu au premier tour en 19 participations. Il faut remonter même à 2006, à Melbourne, pour le voir sortir dès son entrée en lice dans un tournoi du Grand Chelem.

Djoko a envisagé de jeter l'éponge

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Alors qu'il menait 4 jeux à 1 dans le premier set, le Serbe a semblé en difficulté physiquement : l'air hagard, il se passait régulièrement de la glace sur le visage après seulement quelques jeux.

Malgré les médicaments prodigués par l'équipe médicale, le natif de Belgrade a vomi à plusieurs reprises. Il a fini par céder la première manche au tie-break sur un coup droit qui s'est écrasé dans la bande du filet.

Le Serbe a ensuite retrouvé des couleurs, profitant d'un jeu de service complètement bradé par Navone pour passer devant et recoller à un set partout. Le scénario s'est reproduit dans la manche suivante quand l'Argentin a de nouveau cédé son service dans un moment clé, permettant à Djokovic de prendre les commandes du match.

A-t-il pour autant envisagé d'abandonner ? "Bien sûr, mais après j'ai gagné un set puis le troisième. Alors je me suis dit +peut-être qu'il y a une chance+", a expliqué le Serbe.

Mais il a payé tous ses efforts dans le quatrième set : il menait deux jeux à un lorsqu'il a été victime de crampes avant de disparaitre totalement, perdant huit jeux d'affilée.

Essuyant quelques larmes malgré les encouragements du public new-yorkais, il a fini par rendre les armes au bout de 4h36 dans le cinquième set.

"Nole" a quitté le court en signant quelques autographes avant d'emprunter les couloirs, sacs sur les épaules, l'air épuisé et la démarche lourde.

Medvedev et Pegula solides

Plus tôt dimanche 30 août, le vainqueur de l'édition 2021 Daniil Medvedev (8e) et la N°3 mondiale Jessica Pegula ont tenu leur rang en s'imposant sans difficulté pour leur entrée en lice.

En panne de résultats depuis le début de la tournée sur dur nord-américaine, au point de récemment faire mine d'envisager une improbable reconversion comme joueur de pickleball, le Russe de 30 ans a dominé 6-4, 6-2, 6-4 le Français Hugo Gaston (91e).

Avant la victoire de Medvedev, Jessica Pegula avait réaffirmé ses ambitions dans un tableau féminin sans favorite évidente en écartant 6-3, 6-2 la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (64e).

À 32 ans, l'Américaine livre l'une des meilleures saisons de sa carrière et chasse à New York non seulement un premier titre en Grand Chelem mais aussi la place de N°1 mondiale d'Aryna Sabalenka.

À 0h00 locales (6h00 à Paris), l'ex-N°1 mondial Venus Williams (615e), invité par les organisateurs, a fait son entrée sur le court Arthur-Ashe pour entamer à 46 ans son 26e US Open en simple, défiant sa compatriote Sofia Kenin (110e).

AFP/VNA/CVN