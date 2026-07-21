Mondial-2026 : "La douleur est très vive", réagit Messi après la finale perdue

La star de l'Argentine Lionel Messi a exprimé sa " douleur très vive" lundi 20 juillet sur son compte Instagram, dans ce qui constitue sa première déclaration au lendemain de la finale perdue contre l'Espagne (1-0 après prolongation) à la Coupe du monde.

>> Mondial-2026 : l'Espagne sur le toit du monde

>> Mondial-2026 : Lionel Messi, finale fantomatique sur un gazon maudit

>> Mondial-2026 : l'Espagne attend ses champions pour une fiesta en plein Madrid

Photo : AFP/VNA/CVN

"La douleur est très vive et cette blessure aura du mal à cicatriser. Mais je garde aussi tout le positif", a écrit le joueur de 39 ans qui a fondu en larmes après la défaite.

"Aujourd'hui, il est difficile d'apprécier à sa juste valeur ce que nous avons accompli, mais cette équipe a atteint deux finales consécutives de la Coupe du monde", a écrit l'ancien joueur du FC Barcelone, qui a aussi félicité l'Espagne pour son titre.

Messi a évoqué les victoires renversantes contre l'Angleterre ou l'Égypte qui "resteront à jamais gravées dans nos mémoires" et le "soutien de tout un pays" qui ont permis à l'Albiceleste de "figurer, une fois de plus, parmi les meilleurs du monde."

"Une fois de plus, nous avons réussi à nous unir en tant que nation et à être tous ensemble, partageant l'immense fierté d'être argentins", a-t-il ajouté. Dans son message, il n'a pas évoqué son avenir en sélection.

Auteur de 8 buts durant la compétition, le natif de Rosario a raté sa finale à l'image de son équipe, incapable de mettre en danger un collectif espagnol mieux organisé.

En Coupe du monde, il compte deux finales perdues (2014, 2026) pour une remportée, en 2022, aux dépens de la France. Selon la presse, le joueur de l'Inter Miami ne figure pas parmi les joueurs qui rentrent lundi 20 juillet à Buenos Aires.

AFP/VNA/CVN



