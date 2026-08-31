Tour d'Espagne : Enric Mas confirme son statut de leader

L'Espagnol Enric Mas, qui a hérité du maillot rouge après la chute et l'abandon de Tadej Pogacar samedi 29 août, a confirmé son statut de leader du classement général en s'imposant en patron au sommet de l'Alto de Aitana dimanche 30 août lors de la 9 e étape du Tour d'Espagne.

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Sur le podium samedi 29 août à Xeraco pour recevoir le maillot rouge après l'abandon de Pogacar, l'Espagnol de 31 ans n'avait pas souhaité enfiler la tunique, en signe de respect pour le Slovène, ultra-favori pour la victoire finale après avoir remporté déjà trois étapes dans cette 81e édition de la Vuelta.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais dimanche 30 août au sommet de l'Alto de Aitana, Mas a bien profité du podium et a pu savourer sa deuxième victoire dans la Vuelta, huit ans après son premier succès.

"Maintenant, je peux comprendre ce que ressent Tadej. Ce maillot rouge donne des ailes", a-t-il déclaré tout sourire au micro de l'organisation de la course, après une étape de 187,4 km et plus de 5.000 mètres de dénivelé positif.

Le grimpeur de la Movistar (1,77 m pour 61 kg), qui a terminé trois fois deuxième de la Vuelta, a placé une attaque à trois kilomètres de l'arrivée, rapidement suivi par le Britannique Oscar Onley, finalement deuxième sur la ligne dans le même temps que le maillot rouge.

Au classement général, le coureur d'Ineos (23 ans), quatrième du Tour de France 2025, remonte à la quatrième place en profitant de la défaillance de Sepp Kuss.

L'Américain de la Visma, vainqueur du Tour d'Espagne en 2023, a perdu 1 minute et 44 secondes sur la ligne d'arrivée et a chuté au 7e rang du classement général.

Roglic double Gall

Derrière Mas et Onley, Primoz Roglic s'est détaché d'un groupe composé notamment de Richard Carapaz et Jarno Widar, pour terminer troisième à 12 secondes, et chipe par la même occasion la deuxième place du classement général à Felix Gall.

"Franchement, je suis vraiment heureux. Ça fait toujours du bien d'être sur un vélo", a déclaré le Slovène de 36 ans au micro d'Eurosport.

Le quadruple vainqueur de la Vuelta (2019, 2020, 2021 et 2024) a eu une préparation très perturbée après avoir été renversé par une voiture à l'entraînement.

Il devance au classement général l'Autrichien Felix Gall, qui n'a pas réussi à décramponner ses adversaires et a terminé à 18 secondes du vainqueur du jour.

Le leader de la Decathlon CMA CGM avait pourtant fait rouler toute son équipe au pied de la dernière ascension du jour, l'Alto de Aitana (22 km à 5,8%), et semblait l'un des seuls capables à suivre Tadej Pogacar lors des premières étapes difficiles de cette Vuelta.

Ce coup de force de l'équipe française a mis fin aux espoirs du Français Pavel Sivakov, dernier membre de l'échappée finalement repris à 4,5 kilomètres de l'arrivée, et qui voulait rebondir rapidement après l'abandon de Pogacar, son leader chez UAE.

À la veille de la première journée de repos de cette Vuelta, Enric Mas s'est en tout cas parfaitement accommodé de son nouveau statut de patron du peloton de la Vuelta, et peut désormais rêver de rapporter à l'Espagne une première victoire dans son tour national depuis la victoire d'Alberto Contador en 2014.

AFP/VNA/CVN