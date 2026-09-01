Tennis : le No1 français Arthur Fils battu dès le 1er tour de l'US Open

Sérieux outsider à l'US Open après son récent sacre au Masters 1000 de Cincinnati, le N o 1 français Arthur Fils a été éliminé lundi 31 août dès son entrée en lice à New York par le Grec Stefanos Tsitsipas 4-6, 7-6 (7/3), 6-1, 6-4.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Bien entré dans le match, le 11e mondial a mené 6-4, 5-2 mais a pourtant été renversé par l'ex-No3 mondial, double finaliste de tournois du Grand Chelem, retombé au 53e rang du classement ATP.

Extrêmement performant en Masters 1000, les tournois les plus prestigieux du circuit ATP, l'Essonien de 22 ans a achevé lundi 31 août une année décevante en Grand Chelem.

Après avoir déclaré forfait à l'Open d'Australie et à Roland-Garros en raison de blessures, Arthur Fils avait perdu dès le deuxième tour de Wimbledon en juillet.

Pour son premier match depuis son titre à Cincinnati, où il était devenu le premier Français depuis 12 ans à gagner un Masters 1000, le Francilien a breaké Tsitsipas à 5-4 dans le premier set pour s'offrir la première manche.

Fils, qui n'avait perdu aucun de ses cinq premiers matches contre Stefanos Tsitsipas, s'est ensuite détaché pour mener 3-0, 4-1 puis 5-2 dans le deuxième acte. Mais Tsitsipas a réussi à débreaker à 5-3, alors que son adversaire servait pour mener deux manches à rien.

Poussé au tie-break, Fils a rapidement pris du retard sur le Grec, avant de complètement déjouer dans la troisième manche, où il a laissé échapper quelques signes d'impuissance.

Breaké d'entrée de quatrième set, le Français a repris la mise en jeu de Tsitsipas dans la foulée, mais a aussitôt reperdu son service, et n'a cette fois pas réussi à combler son retard, s'inclinant en moins de trois heures.

Son meilleur résultat en Grand Chelem reste donc à ce stade le huitième de finale atteint à Wimbledon en 2024. À l'US Open, il n'a jamais dépassé le deuxième tour en trois participations.

Tsitsipas, qui n'avait plus battu un membre du top 20 en Grand Chelem depuis plus de trois ans, affrontera au deuxième tour le Sud-Africain Lloyd Harris (139e).

AFP/VNA/CVN