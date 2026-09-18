Au moins six élèves tués dans une fusillade dans un lycée aux Philippines

Au moins six élèves ont été tués et 17 autres blessés dans une fusillade survenue le 18 septembre au lycée national de Banga, dans le bourg de Banga, province de Cotabato du Sud, dans le Sud des Philippines, selon le Département philippin de la protection sociale et du développement (DSWD).

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Photo d'illustration : AFP/VNA/CVN

Selon le site philippin GMA News, les tirs ont éclaté vers 13h30, heure locale, dans l’enceinte de l’établissement. Alertés, les secours se sont rapidement rendus sur place. Plusieurs élèves blessés ont été évacués vers des établissements hospitaliers pour y recevoir des soins.

Le bilan a évolué au cours de la journée. Les premières informations faisaient état d’un mort et de quatre blessés, avant que les autorités ne revoient à la hausse le nombre de victimes. Les circonstances exactes de l’attaque et les informations concernant le ou les suspects restent à établir.

Le Département philippin de l’éducation (DepEd) a indiqué qu’il coopérait avec les autorités éducatives locales, les autorités municipales et les forces de l’ordre pour faire toute la lumière sur l’incident. Il a également annoncé la mise en place d’un soutien psychologique et psychosocial à destination des élèves, des enseignants et des autres personnes affectées. Le DepEd a appelé la population à rester calme et à s’abstenir de diffuser des informations non vérifiées.

À la suite de la fusillade, les cours ont été temporairement suspendus dans l’ensemble des établissements scolaires du bourg de Banga. Les autorités poursuivent leur enquête afin de déterminer les circonstances et les causes de l’attaque.

Cette fusillade survient après deux autres incidents meurtriers dans des établissements scolaires aux Philippines depuis juin. Le 22 juin, deux élèves avaient ouvert le feu au lycée national de San Jose, à Tacloban, faisant au moins trois morts et une vingtaine de blessés. Le 18 août, un élève armé avait tué un camarade à l’Université Ateneo de Zamboanga, dans la ville de Zamboanga.

VNA/CVN