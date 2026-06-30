Équateur : attentat à la bombe contre un ministère, un blessé léger

Une personne a été blessée lundi 29 juin par l'explosion de deux bombes, dont une contrôlée à distance par la police, devant un ministère à Quito, ont indiqué les autorités équatoriennes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Deux détonations sont survenues devant le ministère de l'Agriculture et l'Agence de régulation et de contrôle minier (Arcom), dans un contexte de lutte contre le crime organisé et d'incidents entre groupes criminels, déclenchant la panique dans un secteur très fréquenté du nord de la capitale.

Jeudi 28 juin, une équipe de déminage avait désactivé un engin placé au pied d'un complexe judiciaire à Quito, sans faire de victimes.

Dans un premier temps, la police a indiqué sur les réseaux sociaux qu'"une explosion contrôlée a été organisée afin de neutraliser l'engin et de protéger la population".

Dans un communiqué, l'Arcom a indiqué que ses installations "ont été la cible d'une attaque à l'explosif qui a causé des dégâts matériels au bâtiment principal et aux propriétés environnantes".

À la périphérie de Quito, une voiture entièrement calcinée a également été retrouvée. Selon le commandant Jorge Pastor, chef d'une unité de la police, elle est liée à l'attaque de lundi 29 juin.

Photo : AFP/VNA/CVN

S'affrontant entre eux et menant une guerre contre l'État, les groupes criminels organisés gagnent en puissance en Équateur, où une quarantaine d'employés de l'appareil judiciaire ont été assassinés ces six dernières années, selon un syndicat.

Le gouvernement du président de droite Daniel Noboa mène une lutte acharnée contre le crime organisé, qui saigne le pays à blanc dans sa lutte pour le contrôle du trafic de drogue et de l'exploitation minière illégale.

En Équateur, entre 60% et 70% de la production d'or est illégale et génère plus de 1,6 milliard de dollars par an, selon la Chambre des mines.

"Cette attaque n'entravera pas les mesures prises par l'État pour lutter contre l'extraction illicite de minerais", a affirmé l'Arcom.

AFP/VNA/CVN